Logo
Large banner

Шта значи ако се пробудите између 3 и 4 сата ујутру?

Аутор:

АТВ
10.04.2026 22:30

Коментари:

0
Фото: pexels/Vlada Karpovich

Постоје тренуци у ноћи који дјелују другачије од осталих – тиши, дубљи и некако мистериозни. Многи људи тврде да се управо тада буде без јасног разлога, са осјећајем да их је нешто „пробудило“.

Вријеме које носи посебно значење

У народним вјеровањима, период између 3 и 4 сата ујутру често се назива „временом тишине“. Сматра се да је то дио ноћи када је свијет потпуно миран, али и када су границе између видљивог и невидљивог најтање.

Поруке из прошлости или игра ума?

Према старим предањима, изненадно буђење у овом периоду може значити да неко близак, ко више није међу живима, покушава да пошаље поруку. Ова вјеровања преносе се генерацијама и за многе имају снажну симболику.

Ипак, наука нуди другачије објашњење. Стручњаци истичу да је ово вријеме када се организам природно налази између фаза сна, па су буђења чешћа – посебно код особа које су под стресом или имају немиран сан.

Без обзира на то да ли вјерујете у симболику или научна објашњења, сигурно је да ноћ доноси посебну врсту тишине у којој смо најближи својим мислима. Управо у тим тренуцима често долазимо до увида које током дана не примјећујемо.

(Она.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

снови

Спавање

несаница

народно вјеровање

буђење

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner