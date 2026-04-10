Шта значи ако се пробудите између 3 и 4 сата ујутру?

Постоје тренуци у ноћи који дјелују другачије од осталих – тиши, дубљи и некако мистериозни. Многи људи тврде да се управо тада буде без јасног разлога, са осјећајем да их је нешто „пробудило“.
У народним вјеровањима, период између 3 и 4 сата ујутру често се назива „временом тишине“. Сматра се да је то дио ноћи када је свијет потпуно миран, али и када су границе између видљивог и невидљивог најтање.
Према старим предањима, изненадно буђење у овом периоду може значити да неко близак, ко више није међу живима, покушава да пошаље поруку. Ова вјеровања преносе се генерацијама и за многе имају снажну симболику.
Ипак, наука нуди другачије објашњење. Стручњаци истичу да је ово вријеме када се организам природно налази између фаза сна, па су буђења чешћа – посебно код особа које су под стресом или имају немиран сан.
Без обзира на то да ли вјерујете у симболику или научна објашњења, сигурно је да ноћ доноси посебну врсту тишине у којој смо најближи својим мислима. Управо у тим тренуцима често долазимо до увида које током дана не примјећујемо.
