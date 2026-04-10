Шта значи ако падне киша на Велики петак?

10.04.2026 15:48

Локва од воде формирана на улици а капи кише падају по њој.
Фото: Pexels

За Велики петак, када се сјећамо страдања и распећа Исуса Христа, Срби везују бројна вјеровања. Посебна пажња посвећује се временским приликама које, сматра се, могу да наговијесте каква нас година чека - берићетна или тешка, у зависности од тога да ли грми, пада киша или сија сунце.

Шта значи грмљавина на Велики петак

Грмљавина на Велики петак има посебно значење. Срби су одвајкада тумачили грмљавину на најтужнији дан у години као божански бијес и симбол страдања и неправде које је Исус Христ поднио. Звук грмљавине повезује се са божанским огорчењем због људских гријехова и издаје коју је Христ претрпио. Друго вјеровање каже да се грмљавина на Велики петак може сматрати објављивањем божје праведности и моћи, подсјећајући људе на значај Христове жртве и позивајући их на покајање и молитву.

У селима, посебно у шумадијском крају, грмљавина на Велики петак је, по народном вјеровању, најављивала лошу годину како за ратаре, тако и за воћаре. Сматрало се да ће, ако загрми на Велики петак, те године град убити све што расте изнад земље, а посебно оно што расте на стаблу - поготово шљиве.

Шта значи ако падне киша на Велики петак

Киша на Велики петак носи посебну симболику у народним вјеровањима и има дубоко религиозно значење. Киша на Велики петак често се интерпретира као божје сузе због страдања и смрти Исуса Христа. Вјерује се да небо плаче због патњи које је Христ претрпио за спас човјечанства. Према другом вјеровању, ако падне киша на Велики петак, она симболизује чишћење гријеха и обнову духовног живота. Кишница је, говорило се у Банату, вода која вјерницима доноси смирење душе, припремајући их за радост васкрсења која долази са Васкрсом.

Али, за усјеве киша на Велики петак није најављивала родну годину - напротив. Према народном вјеровању, сматрало се да ће, ако падне киша на дан кад је Исус разапет на крсту, све што је посијано иструлити у земљи, па ће година до наредног Васкрса бити тешка и "гладна".

Шта најављује лијепо вријеме на Велики петак

Сунчано и топло вријеме на Велики петак је наговјештавало плодну, родну и берићетну годину и за ратаре и за воћаре. Народно вјеровање каже да ће, ако сунце сија на Велики петак, све што започнемо од овог до наредног Васкрса бити успјешно.

