Шта значи ако падне киша на Велики петак?

Аутор:АТВ
Коментари:0
За Велики петак, када се сјећамо страдања и распећа Исуса Христа, Срби везују бројна вјеровања. Посебна пажња посвећује се временским приликама које, сматра се, могу да наговијесте каква нас година чека - берићетна или тешка, у зависности од тога да ли грми, пада киша или сија сунце.
Грмљавина на Велики петак има посебно значење. Срби су одвајкада тумачили грмљавину на најтужнији дан у години као божански бијес и симбол страдања и неправде које је Исус Христ поднио. Звук грмљавине повезује се са божанским огорчењем због људских гријехова и издаје коју је Христ претрпио. Друго вјеровање каже да се грмљавина на Велики петак може сматрати објављивањем божје праведности и моћи, подсјећајући људе на значај Христове жртве и позивајући их на покајање и молитву.
У селима, посебно у шумадијском крају, грмљавина на Велики петак је, по народном вјеровању, најављивала лошу годину како за ратаре, тако и за воћаре. Сматрало се да ће, ако загрми на Велики петак, те године град убити све што расте изнад земље, а посебно оно што расте на стаблу - поготово шљиве.
Киша на Велики петак носи посебну симболику у народним вјеровањима и има дубоко религиозно значење. Киша на Велики петак често се интерпретира као божје сузе због страдања и смрти Исуса Христа. Вјерује се да небо плаче због патњи које је Христ претрпио за спас човјечанства. Према другом вјеровању, ако падне киша на Велики петак, она симболизује чишћење гријеха и обнову духовног живота. Кишница је, говорило се у Банату, вода која вјерницима доноси смирење душе, припремајући их за радост васкрсења која долази са Васкрсом.
Али, за усјеве киша на Велики петак није најављивала родну годину - напротив. Према народном вјеровању, сматрало се да ће, ако падне киша на дан кад је Исус разапет на крсту, све што је посијано иструлити у земљи, па ће година до наредног Васкрса бити тешка и "гладна".
Сунчано и топло вријеме на Велики петак је наговјештавало плодну, родну и берићетну годину и за ратаре и за воћаре. Народно вјеровање каже да ће, ако сунце сија на Велики петак, све што започнемо од овог до наредног Васкрса бити успјешно.
