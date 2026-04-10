Аеродроми широм Европе у проблему: Остају без основног средства

Европски аеродроми ће вероватно бити суочени са несташицама авионског горива ако се пролаз кроз Ормуски мореуз не отвори у наредне три недјеље, објавио је данас "Фајненшел тајмс".
ФТ се притом позива на писмо Савјета међународних аеродрома (АЦИ) упућено комесару ЕУ за саобраћај Апостолосу Цицикостасу.
"Ако се пролаз кроз Ормуски мореуз не настави на било који значајан и стабилан начин у наредне три недјеље, системска несташица авионског горива постаће реалност за ЕУ", наводи се у писму, уз упозорење да би потенцијална несташица могла да нанесе штету европској економији реметећи врхунац туристичке сезоне током љета, јавља Баха.
Организација је позвала блок да прати снабдијевање нафтом, с обзиром на то да цијене енергије остају високе упркос текућем примирју између Сједињених Америчких Држава и Ирана.
