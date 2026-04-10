Logo
Large banner

Аеродроми широм Европе у проблему: Остају без основног средства

Извор:

АТВ

10.04.2026 15:13

Коментари:

0
Авион, лет
Фото: Pixabay/outsideclick

Европски аеродроми ће вероватно бити суочени са несташицама авионског горива ако се пролаз кроз Ормуски мореуз не отвори у наредне три недјеље, објавио је данас "Фајненшел тајмс".

ФТ се притом позива на писмо Савјета међународних аеродрома (АЦИ) упућено комесару ЕУ за саобраћај Апостолосу Цицикостасу.

"Ако се пролаз кроз Ормуски мореуз не настави на било који значајан и стабилан начин у наредне три недјеље, системска несташица авионског горива постаће реалност за ЕУ", наводи се у писму, уз упозорење да би потенцијална несташица могла да нанесе штету европској економији реметећи врхунац туристичке сезоне током љета, јавља Баха.

Организација је позвала блок да прати снабдијевање нафтом, с обзиром на то да цијене енергије остају високе упркос текућем примирју између Сједињених Америчких Држава и Ирана.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

26

Орбан уочи избора: У недјељу не бирамо само владу, већ и судбину наше земље

17

24

Објављен видео резиме Трампове посјете Бањалуци: Потврђен значај Српске

17

16

Жена се закуцала у двије дјевојчице на тротинету: Једна преминула на путу до болнице

17

07

Мушкарац страдао приликом превртања трактора

16

53

Кина представила ново оружје које испаљује до 2.000 метака у минути

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner