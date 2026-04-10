Аутор:

АТВ
10.04.2026 14:43

Сутра облачно и топлије него данас

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити претежно облачно вријеме са сунчаним интервалима, уз температуру ваздуха до 22 степена Целзијусова.

Јутро ће бити облачно и топлије него данас, а током дана у вишим пред‌јелима од запада ка истоку може бити слабе кише, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Јутарња температура ваздуха биће од три до седам, на југу до 10, а највиша дневна од 15 до 22, у вишим пред‌јелима од 11 степени Целзијусових.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, сјеверног и сјевероисточног смјера, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха измјерена у 14.00 часова: Бјелашница нула, Калиновик и Хан Пијесак 11, Соколац и Чемерно 12, Гацко и Кнежево 13, Бијељина, Сребреница, Градачац и Сарајево 15, Мркоњић Град, Рудо, Шипово и Бугојно 16, Вишеград, Србац, Фоча и Ливно 17, Приједор, Билећа, Добој, Нови Град, Требиње и Сански Мост 18, Бихаћ и Зеница 19, Бањалука и Дрвар 20 и Мостар 22 степена Целзијусова, преноси Срна

