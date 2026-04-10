Помозимо младој мајци позивом на број 1414

АТВ
10.04.2026 11:40

Помозимо младој мајци Александра Илић позивом на број 1414
До краја маја активан је хуманитарни број 1414, а позивом донирате 1 КМ за лијечење Александре Илић из Шипова. Акцију је покренуло хуманитарно удружење "Рука помоћи".

Александра Илић је млада мајка 11-годишње дјевојчице чија је највећа жеља да јој мама оздрави.

Како је рекла Мира Илић, мајка обољеле Александре, њено тијело слаби сваким даном због тешке болести која уништава нерве и мишиће.

- Нажалост, због нагле прогресије атрофије мозга, њено здравствено стање је веома тешко и хитно јој је потребна наша помоћ да би наставила лијечење у Турској. Препрека до Александриног оздрављења је новац који ми немамо. Према предрачуну турске клинике, за неопходно лијечење потребно је сакупити 24.000 евра - рекла је Мира Илић за Независне новине.

Позвала је све који су у могућности да буду солидарни и, уколико су у могућности, да позову 1414 за њену нову наду.

Александри се може помоћи и уплатом на жиро рачун:

551-720-25776936-26

За уплате из иностранства:

ИБАН: БА395517202867105348

SWIFT/BIC: BLBABA22

Прочитајте више

Иза куће виде се ротације полицијских возила, која пристижу на мјесто саобраћајна незгоде у Требињу.

Хроника

Саобраћајка на улазу у Требиње, хитна на терену

19 ч

0
Амерички предсједник Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Алијанса нам неће помоћи у случају потребе

1 д

0
Полиција аутомобил

Хроника

Тешка несрећа у БиХ: Више особа повријеђено

1 д

0
Новац, конвертибилне марке, званична валута Босне и Херцеговине

Друштво

Новчана помоћ за 75 породица погинулих бораца и РВИ

2 д

0

Више из рубрике

Загађење ваздуха у многим градовима, међу њима и Бањалука

Друштво

Загађење ваздуха у многим градовима, међу њима и Бањалука

7 ч

0
Granični prelaz Gradiška

Друштво

Хаос на старту новог система? Први дан дигиталне контроле донио колоне, наоружајте се стрпљењем

7 ч

0
Локва од воде формирана на улици а капи кише падају по њој.

Друштво

Стиже нам "прљава киша"

8 ч

0
vaskršnja jaja

Друштво

За Васкрс сунчано, могућа слаба киша

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

26

Орбан уочи избора: У недјељу не бирамо само владу, већ и судбину наше земље

17

24

Објављен видео резиме Трампове посјете Бањалуци: Потврђен значај Српске

17

16

Жена се закуцала у двије дјевојчице на тротинету: Једна преминула на путу до болнице

17

07

Мушкарац страдао приликом превртања трактора

16

53

Кина представила ново оружје које испаљује до 2.000 метака у минути

