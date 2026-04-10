Помозимо младој мајци позивом на број 1414

До краја маја активан је хуманитарни број 1414, а позивом донирате 1 КМ за лијечење Александре Илић из Шипова. Акцију је покренуло хуманитарно удружење "Рука помоћи".
Александра Илић је млада мајка 11-годишње дјевојчице чија је највећа жеља да јој мама оздрави.
Како је рекла Мира Илић, мајка обољеле Александре, њено тијело слаби сваким даном због тешке болести која уништава нерве и мишиће.
- Нажалост, због нагле прогресије атрофије мозга, њено здравствено стање је веома тешко и хитно јој је потребна наша помоћ да би наставила лијечење у Турској. Препрека до Александриног оздрављења је новац који ми немамо. Према предрачуну турске клинике, за неопходно лијечење потребно је сакупити 24.000 евра - рекла је Мира Илић за Независне новине.
Позвала је све који су у могућности да буду солидарни и, уколико су у могућности, да позову 1414 за њену нову наду.
Александри се може помоћи и уплатом на жиро рачун:
551-720-25776936-26
За уплате из иностранства:
ИБАН: БА395517202867105348
SWIFT/BIC: BLBABA22
