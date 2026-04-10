Загађење ваздуха у многим градовима, међу њима и Бањалука

Нездрав ваздух јутрос је у Бањалуци, Тешњу и Какњу, а загађење је регистровано у више градова, објављено је на страници "Зрак.екоакција".
Индекс квалитета ваздуха јутрос у 9.00 часова био је 144 у Какњу, 105 у Тешњи и 102 у Бањалуци и нездрав је за осјетљиве групе становништва.
Индекс квалитета ваздуха у Броду је 98, у Приједору 96, Зеници 93, Високом 87, Гацку 81, Илијашу 77, Лукавацу 74, Сарајеву 74, Живиницама 73, Маглају 67, Хаџићима 60, Јајцу 57, Вогошћи и Травнику 53, што указује на умјерен степен загађења.
Према скали индекса, вриједности од нула до 50 означавају добар квалитет ваздуха, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав, а изнад 300 представљају опасност по здравље, пише Срна
