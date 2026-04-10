За Васкрс сунчано, могућа слаба киша

Васкрс ће у Републици Српској бити сунчан, али је послије подне локално могућа слаба киша или краткотрајни пљусак, прогноза је Републичког хидрометеоролошког завода.
Минимална температура ваздуха од три до девет, у вишим предјелима од минус један, а максимална од 19 до 23 степена Целзијусова.
На Васкршњи понедјељак ће након ведрог јутра услиједити постепено повећање облачности и локално киша или пљускови праћени грмљавином послије подне.
Максимална температура ваздуха од 19 до 25 степени Целзијусових.
Метеоролози су за уторак, 14. април, најавили облачно са кишом и свјежије вријеме, а локално ће бити и пљускова праћених грмљавином.
Максимална температура ваздуха од 13 до 19 степени Целзијусових, пише Срна
