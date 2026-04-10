Све веће гужве на границама, највеће се тек очекују

АТВ
10.04.2026 07:39

Гранични прелаз Градишка
Појачан је промет возила на излазу из Босне и Херцеговине на граничним прелазима: Изачић, Велика Кладуша, Градина, Градишка и Орашје.

На осталим граничним прелазима задржавања за путничка возила нису дужа од 30 минута.

Због великог оштећења, за саобраћај свих возила затворена је магистрална цеста Тузла-Бијељина (на Бањ Брду).

Забрањено је кретање свих возила преко моста на магистралној цести Добро Поље-Миљевина. Возила укупне масе до 3,5 тоне могу користити путеве преко Грепка или Калиновика (има 19 км макадамске цесте), док теретна возила морају саобраћати преко Рогатице и Устипраче.

На регионалној цести Зворник-Прибој (у мјесту Годуш) саобраћа се успорено-једном траком.

Радови на путу

Због извођења радова на санацији коловоза на дионици аутоцесте А-1 Какањ-Лашва, у дужини од 3 км затворена је лијева страна аутоцесте. За вријеме радова возила се усмјеравају двосмјерно-десном страном, смјер Лашва-Какањ.

Због редовног сервисирања тунела Вис, 25. Новембар и Граб на аутоцести А-1, затворена је дионица Лепеница-Тарчин. За вријеме радова возила се усмјеравају двосмјерно-супротном страном аутоцесте.

Због извођења неопходних радова на дионицама аутоцесте А-1: Почитељ-Бијача, Сарајево сјевер-Подлугови и Сарајево запад-Лепеница, саобраћај је преусмјерен у претицајну траку.

Због радова на санацији дилатација на мосту на магистралној цести М-17 Коњиц-Тарчин (прије тунела Брадина), саобраћај је преусмјерен из возне у претицајну траку.

На магистралној цести Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила преко 3,5 т саобраћај и даље обустављен.

Гранични прелази

Због регистрације путника по новом систему изласка и уласка у земље Европске уније (ЕЕС, Entry/Exit System), могућа су дужа задржавања на граничним пријелазима.

Гранични пријелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне. Од 2. 12. 2025. године гранични пријелаз Каракај је отворен за све категорије возила. На граничном пријелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила, преноси Аваз.

