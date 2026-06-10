Парастос за 30 српских цивила убијених у Чемерну

Аутор:АТВ
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Код Спомен-обиљежја у Чемерну код Илијаша данас ће бити служен парастос за 30 српских цивила које су прије 34 године звјерски убили припадници такозване Армије БиХ из Брезе, Високог и Какња који још нису кажњени за своја недјела због инертног и вануставног правосуђа у БиХ и Федерацији БиХ.
Окупљање учесника овог догађаја предвиђено је у 9.30 часова код Цркве Светих Петра и Павла на Нишићима.
Према протоколу, у 11.00 часова на гробљу у селу Чемерно биће служен парастос за убијене, након чега ће услиједити полагање вијенаца и цвијећа, док је за 14.00 часова планиран повратак за Нишиће.
Муслиманске јединице из села Корита, Махмутовића Ријеке и Орахова и из других мјеста напале су Чемерно у раним јутарњим часовима 10. јуна 1992. године.
Припадници тадашње Територијалне одбране Бреза убили су 30 српских цивила и војника, међу којима је највише било стараца, жена и дјеце, а село су сравнили са земљом. Чемерно је данас потпуно пусто село у коме нема ниједног Србина повратника.
Током напада на Чемерно убијени су готово сви становници, а починиоци су имали јасну наредбу претпостављених да у овом мјесту униште све.
Они који нису убијени на кућном прагу или су у нападу рањени, одведени су у злогласне логоре за Србе.
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Као и у осталим муслиманским нападима на српска села, и на Чемерну је опљачкано и однесено све што се могло понијети, а село је остало разорено и спаљено.
Жртве напада муслиманских снага на Чемерно су Милош Буњевац, Миросава Буњевац, Ранко Буњевац, Славојка Буњевац, Ђорђо Буњевац, Ковиљка Буњевац, Горан Буњевац, Рајко Буњевац, Новко Ћетковић, Спасенија Дамјановић, Ранка Дамјановић, Јадранка Дамјановић, Стака Дамјановић, Здравко Дамјановић, Манојло Ђука, Гојко Ћурђић, Мирослав Јанковић, Сретен Јанковић, Радомир Јевтић, Светозар Капетановић, Љубиша Лазендић.
У нападу муслиманске војске из Брезе, Високог и Какња убијени су и Милован Малешевић, Жарко Малешевић, Недељко Мићић, Станоје Мирковић, Миро Пантић, Стана Рашевић, Милинко Трифковић, Јања Трифковић и Рајко Трифковић, док се остале жртве воде као нестале.
Предмет "Џемал Хаџић и остали", познат као предмет "Чемерно" у фази је главног претреса пред Судом БиХ.
Суђење је и даље активно, а доношење првостепене пресуде још се очекује.
Тужилаштво БиХ води поступак против више некадашњих припадника Територијалне одбране из Какња, Брезе и Илијаша, којима је на терет стављен ратни злочин над 30 жртава српске националности у селу Чемерно.
(Срна)
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