Испуњени услови за отварање стечаја рудника ''Нова Љубија''

Аутор:АТВ
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У тренутку покретања стечајног поступка у „Новој Љубији“ било је 573 запослена радника, док је данас у руднику Омарска и Централној радиони свега 52. Тренутно залиха неискориштене руде има за још двије године, али нема купца с обзиром да је до сада једини купац била Нова Жељезара Зеница, те због шест мјесеци неисплаћених потраживања овај рудник данас ипак не послује.
До 2005. године добит тадашњег „Арцелор Митала“, а данашње „Нове Љубије“ износила је два милиона марака, а данас је тај гигант угашен. Финансијски пресјек и званични подаци који су се нашли пред судијом јасно су показали ток у којем су обавезе и потраживања у кратком периоду знатно увећана. Први човјек предузећа, Гордан Павловић није хтио пред камере, али је у разговору за АТВ потврдио ове милионске износе који спрјечавају наставак пословања Нове Жељезаре Зеница, поновно паљење високе пећи за шта је према његовим ријечима потребно 130 милиона марака са увозом кокса, као и своје неслагање са одлуком Представничког дома парламента Федерације БиХ. Како наводи, предузеће нема дуговања ни према радницима ни према Федерацији, због чега најављује жалбу
Укупна дуговања предузећа у овом тренутку износе 32 милиона марака. У ову ставку укључене су и позајмице за потребе друштва, од који је кроз анексе уговора до данас исплаћено 5.800.000 марака.
„99% прихода рудника „Нове Љубије“ је приход од Нове Жељезаре и ми смо дошли у ситуацију да задњих шест мјесеци нисмо имали наплаћене ниједне марке, значи 79 милиона је потраживања од стране Нове Жељезаре што је упитно и отворио се или не отворио стечајни поступак у Новој Жељезари. Сад се прича о неком закону Нове Жељезаре међутим, тај закон ништа није дефинисао. Није дефинисао ни како ће платити рудник, и како ће платити остале добављаче, ништа није дефинисао. Прича се о некој заштити имовине, заштита имовине је у стечају, преузимањем имовине од стране стечајног управника имовина ће бити 100% заштићена“, рекла је Љиљана Мандић, привремени стечајни управник.
Само паљење високе пећи у Зеници може поново покренути рад „Нове Љубије“, али је како се наводи то је у овом тренутку неизвјесно. Покушај продаје руде Жељезари Смедерево је такође пропало јер руда из копова у Омарској не испуњава услове које они потражују. Са друге стране Влада Федерације у овом тренутку кроз посебан закон покушава зауставити стечај у Зеници и преко Енергоинвеста преузети управљање од већинског власника групе H&P из Зворника.
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