Мастиловић посјетио Технолошки факултет и Студентски центар у Зворнику

Аутор:АТВ
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Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Драга Мастиловић посјетио је данас Технолошки факултет и Студентски центар у Зворнику и подржао њихов рад, истичући да је ријеч о важним стубовима високог образовања и студентског стандарда у овој средини.
Током посјете факултету, Мастиловић се састао са деканом Драганом Вујадиновићем и продеканима, са којима је разговарао о актуелним питањима развоја факултета, унапређења наставног процеса, те инфраструктурних пројеката, преноси Срна.
Вујадиновић је подсјетио на значајна улагањима Владе Републике Српске у протекле четири године кроз пројекат енергетске ефикасности за шта је издвојено нешто више од 750.000 КМ у инфраструктуру Факултета, што, како је навео, свједочи о континуираној институционалној подршци развоју ове високошколске установе.
Током обиласка Студентског центра, директор ове установе Горан Митровић упознао је министра о досадашњем раду и плановима за даљи развој центра.
На састанку је потврђен наставак реализације пројекта реконструкције простора који заједнички користе факултет и Студентски центар, што представља конкретан и важан корак у унапређењу услова рада на овој високошколској установи.
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