Студентском иницијативом љетниковци за предах од учења

Аутор:АТВ
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Простор у дворишту Студентског центра „Бориша Старовић“, намијењен за одмор, рекреацију и дружење на отвореном, употпуњен је дрвеним љетниковцима. Пројекат је реализован на иницијативу студената окупљених у Удружење „Санус медикус“.
Значајну подршку добили су од Градске управе, јавних установа и предузећа, као и приватних предузетника, који су обезбиједили средства, грађевински материјал и другу неопходну помоћ.
Вођени жељом да унаприједе услове за боравак у Студентском центру и обезбиједе кутак за предах након предавања и вишечасовног учења, студенти су осмислили пројекат којим је неискориштени дио комплекса претворен у функционалан и уређен простор за свакодневне активности.
У планирању и извођењу радова заједнички су учествовали студенти оба фочанска факултета.
„Доста трошкова смо у првој фази смаљили, јер се одазвао велики број студената и Медицинског и Богословског факултета који су заједно бетонирали, шаловали, радили дрвенарију. Веома је лијепо кад нешто направите сами, онда знате више то да цијените и поштујете, тако да је ово један важан пројекат који су студенти направили за студенте, уз финансијску помоћ донатора. Драго нам је што ће ови љетниковци остати и будућим генерацијама да се овдје друже, одмарају и упознају“, рекао је предсједник Удружења „Санус медикус“ Милош Тодоровић.
Према ријечима градоначелника Фоче Милана Вукадиновића, Градска управа наставиће да подржава иницијативе младих и пројекте који доприносе квалитетнијем студентском животу.
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Међу њима је и раније најављено оснивање Студентског друштвеног центра, који ће студентској популацији пружити додатан простор за окупљање и реализацију различитих садржаја.
„Сматрам да Град Фоча и мимо овога треба да настави да помаже све студенте, и домаће, и стране. Изнаћи ћемо и локацију будућег простора за њихово дружење. Већ смо обишли неке локације и сигурно је да ћемо у догледно вријеме имати и то завршено“, истакао је Вукадиновић.
Након уређења простора за одмор и дружење, који је добио љетниковце, станари и руководство Студентског центра „Бориша Старовић“ планирају нове садржаје који ће унаприједити свакодневицу студената.
„У плану је да у близини новоизграђених љетниковаца изградимо теретану на отвореном, која би служила за рекреацију наших студената, јер, као што кажу, у здравом тијелу је и здрав дух. То је једна од идеја, а наравно да ћемо подржати и иницијативу студената да добију друштвени центар. Надам се да ће до краја године све бити завршено по том плану“, рекао је директор СЦ „Бориша Старовић“ Блашко Трифковић.
У Студентском центру „Бориша Старовић“ борави 370 студената.
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