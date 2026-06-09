Прихваћена неопозива оставка Гојка Кличковића

Аутор:АТВ
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Скупштина општине Крупа на Уни прихватила је данас, 9. јуна неопозиву оставку начелника Гојка Кличковића и изгласала опозив замјеника начелника Мирослава Радаковића.
За вршиоца дужности замјеника начелника изабран је Ђуро Бабић којег је предложио СНСД, пишу Независне новине.
Предсједник Скупштине општине Душан Ћулибрк рекао је да је у приједлогу дневног реда ванредне сједнице била анализа проведених мјера по закључку са сједнице одржане 2. априла, али да је прије њеног почетка стигла неопозива оставка начелника, те је уврштена у дневни ред.
На приједлог опозиционих одборника СДС-а, СП-а и НП-а у приједлог дневног реда је уврштена и иницијатива за опозив замјеника начелника Мирослава Радаковића.
Предсједник Скупштине општине Душан Ћулибрк (СНСД) оцијенио је као добар поступак начелника Кличковића који је подношењем оставке омогућио да се не иде на опозив, за шта би се издвојила знатна средства.
Он сматра да неће доћи до промјена у скупштинској већини у којој су до сада била четири одборника СНСД-а, два Уједињене Српске и један ДЕМОС-а.
Потпредсједник Скупштине општине Ђорђо Јеж (ДЕМОС) каже да је био принуђен да подржи иницијативу за опозив замјеника начелника општине јер сматра да нису поштоване скупштинске одлуке.
"Покушали смо да се договоримо, једно вријеме је функционисало. Подржао сам опозив да би се нешто промијенило", рекао је Јеж и додао да ће подржати већину која ће направити помак у превазилажењу проблема.
Због неисплаћених плата запослени у општинској управи у Крупи на Уни организовали су једночасовни штрајк.
Три мјесеца радимо без плата, а штрајк је био једини начин да упозоримо руководство општине да више нећемо да трпимо. Ово су рекли радници општинске управе у Крупи на Уни.
"Ми смо поставили својим надређеним своје захтјеве у којима тражимо исплату плата за март и април до 15.6., а исплату за мај до 25.6.", рекао је Душко Пупац, предсједник штрајкачког одбора.
Радници се надају разрјешењу ситуације.
"Ми се надамо да ће доћи до исплате, сада је до руководства. Ако не буде исплаћено онда ћемо видјети са радницима да се договоримо који су даљи кораци" рекла је Данијела Марјановић, радница општинске управе за РТРС.
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