Logo
Large banner

Прихваћена неопозива оставка Гојка Кличковића

Аутор:

АТВ
09.06.2026 15:26

Коментари:

4
Прихваћена неопозива оставка Гојка Кличковића
Фото: Facebook

Скупштина општине Крупа на Уни прихватила је данас, 9. јуна неопозиву оставку начелника Гојка Кличковића и изгласала опозив замјеника начелника Мирослава Радаковића.

За вршиоца дужности замјеника начелника изабран је Ђуро Бабић којег је предложио СНСД, пишу Независне новине.

Прије почетка сједнице стигла неопозива оставка

Предсједник Скупштине општине Душан Ћулибрк рекао је да је у приједлогу дневног реда ванредне сједнице била анализа проведених мјера по закључку са сједнице одржане 2. априла, али да је прије њеног почетка стигла неопозива оставка начелника, те је уврштена у дневни ред.

На приједлог опозиционих одборника СДС-а, СП-а и НП-а у приједлог дневног реда је уврштена и иницијатива за опозив замјеника начелника Мирослава Радаковића.

Ћулибрк: Добар поступак

Предсједник Скупштине општине Душан Ћулибрк (СНСД) оцијенио је као добар поступак начелника Кличковића који је подношењем оставке омогућио да се не иде на опозив, за шта би се издвојила знатна средства.

Он сматра да неће доћи до промјена у скупштинској већини у којој су до сада била четири одборника СНСД-а, два Уједињене Српске и један ДЕМОС-а.

Потпредсједник Скупштине општине Ђорђо Јеж (ДЕМОС) каже да је био принуђен да подржи иницијативу за опозив замјеника начелника општине јер сматра да нису поштоване скупштинске одлуке.

"Покушали смо да се договоримо, једно вријеме је функционисало. Подржао сам опозив да би се нешто промијенило", рекао је Јеж и додао да ће подржати већину која ће направити помак у превазилажењу проблема.

Штрајк упозорења

Због неисплаћених плата запослени у општинској управи у Крупи на Уни организовали су једночасовни штрајк.

Три мјесеца радимо без плата, а штрајк је био једини начин да упозоримо руководство општине да више нећемо да трпимо. Ово су рекли радници општинске управе у Крупи на Уни.

"Ми смо поставили својим надређеним своје захтјеве у којима тражимо исплату плата за март и април до 15.6., а исплату за мај до 25.6.", рекао је Душко Пупац, предсједник штрајкачког одбора.

Радници се надају разрјешењу ситуације.

"Ми се надамо да ће доћи до исплате, сада је до руководства. Ако не буде исплаћено онда ћемо видјети са радницима да се договоримо који су даљи кораци" рекла је Данијела Марјановић, радница општинске управе за РТРС.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Гојко Кличковић

оставка

Крупа на Уни

Коментари (4)
Large banner

Прочитајте више

Memorijalni centar Republike Srpske svjedočanstva o stradanju

Друштво

Меморијални центар Српске у Дрвару снимио свједочанства 20 породица страдалих Срба

1 ч

0
Ебола Африка Конго

Свијет

Потврђено више од 100 смртних случајева од еболе

1 ч

0
Додик: Затражио сам од Ање Љубојевић да поднесе оставку

Република Српска

Додик: Затражио сам од Ање Љубојевић да поднесе оставку

1 ч

17
Принц Ендру

Сцена

Бивши принц снимљен са великом модрицом на лицу

1 ч

0

Више из рубрике

Ученик првог разреда фочанске гимназије Стефан Грујичић, републички првак у физици, крајем мјесеца путује у Турску на Балканијаду из физике, а данас му је стигла подршка и новчана награда од градоначелника Милана Вукадиновића.

Градови и општине

Новчана награда за Стефана Грујичића пред одлазак на Балканијаду из физике

2 ч

0
Ћурић: Требиње у снажном инвестиционом и грађевинском развоју

Градови и општине

Ћурић: Требиње у снажном инвестиционом и грађевинском развоју

2 ч

0
Полиција на мјесту злочина, увиђај

Градови и општине

Акција полиције у Приједору: Од сутра под лупом возачи, пјешаци и бициклисти

7 ч

0
Радници "Електро-Бијељине" ће у сриједу 10. јуна 2026. године изводити радове на годишњем ремонту.

Градови и општине

Електро-Бијељина: Радови на више далековода на подручју Зворника

7 ч

0

  • Најновије

16

42

Отворен модернизован хируршки блок у брчанској болници

16

36

Руске вакцине против агресивних тумора мозга могу бити спремне већ 2026. године

16

35

Како препознати и одабрати слатку лубеницу приликом куповине

16

29

Мастиловић посјетио Технолошки факултет и Студентски центар у Зворнику

16

23

Игор Штмац није више тренер Зрињског

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner