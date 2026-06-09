Додик: Затражио сам од Ање Љубојевић да поднесе оставку

Аутор:АТВ
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик затражио је од потпредсједника НСРС Ање Љубојевић да поднесе оставку на ову функцију што је она и прихватила.
"Носиоци јавних функција и за најмању неодговорност морају сносити највећу одговорност. Они који доносе и спроводе законе, морају их највише поштовати", написао је Додик.
Затражио сам од Ане Љубојевић да поднесе оставку на мјесто потпредсједника Народне скупштине Републике Српске, што је она и прихватила.— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 9, 2026
Носиоци јавних функција и за најмању неодговорност морају сносити највећу одговорност.
Они који доносе и спроводе законе, морају их највише…
Потпредсједница Народне скупштине Републике Српске Ања Љубојевић имала је у суботу ујутру, 6. јуна саобраћајну незгоду у Трну код Лакташа.
Незгода се догодила око 4 часа код надвожњака у изградњи, а њој су на УКЦ-у Републике Српске констатоване лакше тјелесне повреде.
Сносим сву одговорност, нисам обратила пажњу, погледала сам у телефон и то се догодило, рекла је Ања Љубојевић за АТВ.
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