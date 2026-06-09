Минић: Линија Тиват-Бањалука корак ка бољој повезаности Српске са регионом

Аутор:АТВ
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Нова авио-линија Тиват-Бањалука још је један корак ка бољој повезаности Републике Српске са регионом, истакао је премијер Републике Српске Саво Минић.
- Поносан сам што грађани сада за свега 35 минута могу стићи до црногорског приморја. Настављамо да улажемо у развој Аеродрома Бањалука и отварање нових дестинација, јер јачање саобраћајне повезаности значи више прилика за туризам, привреду и све наше грађане - истакао је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Нова авио-линија Тиват-Бањалука још је један корак ка бољој повезаности Републике Српске са регионом. Поносан сам што грађани сада за свега 35 минута могу стићи до црногорског приморја. Настављамо да улажемо у развој Аеродрома Бањалука и отварање нових дестинација, јер јачање…— Саво Минић (@minic_savo) June 9, 2026
Подсјећамо, први путници промотивног лета Тиват-Бањалука слетили су данас на бањалучки аеродром, а ова авио линија између Републике Српске и Црне Горе окарактерисана је као веома важна.
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