Бивши принц снимљен са великом модрицом на лицу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Бивши принц Ендру је фотографисан како вози близу своје нове куће на имању Сандрингем у четвртак, са великом љубичастом модрицом на десној страни лица која привлачи пажњу. Иако није познато како је задобио повреду, каже се да нема разлога за забринутост, јавља Скај њуз .
Нове фотографије појавиле су се у вријеме када британске власти потврђују да би истраге против Ендруа Маунтбатена-Виндзора и лорда Питера Манделсона, које се односе на њихове везе са покојним финансијером и осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епштајном, могле да трају дуже од годину дана, пишу страни медији.
Обојица су ухапшени у фебруару због сумње на злоупотребу положаја и моћи, али су пуштени уз кауцију док траје истрага. И Ендру и Манделсон поричу све оптужбе.
Подсjетимо да је у марту Министарство правде САД објавило заједничку фотографију Ендруа Маунтбатена-Виндзора, лорда Питера Манделсона и Џефрија Епштајна. То је прва позната фотографија њих тројице, а није наведено ни вријеме ни мjесто гдjе је снимљена.
Свијет
Истраживач ушао у Епстајнов авион у којем су путовале жртве: Погледајте језиви снимак
Фотографија приказује тројку како сjеди за дрвеним столом на тераси, са шољицама украшеним америчком заставом испред себе. Према ITV News-у, фотографија је снимљена на америчком острву Мартас Винјард између 1999. и 2000. године, прије него што је Епштајн осуђен на 13 мjесеци затвора и регистрован као сексуални преступник.
У документима се не наводи да њихово појављивање на фотографији указује на било какву незакониту активност. Међутим, објављивање фотографије поново је скренуло пажњу на везе које су Ендру и Манделсон имали са Епштајном.
Маунтбатен-Виндзор је више пута негирао било какву кривичну дjела у вези са Епштајном. Оптужен је да је имао секс са Вирџинијом Ђуфр када је била тинејџерка, али је грађанска парница рjешена без споразума о признању кривице. Тврдио је да је Епштајна први пут упознао 1999. године преко Гислен Максвел, његове дугогодишње сараднице, коју је познавао још из студентских дана.
Његове везе са покојним финансијером довеле су до тога да му је одузета краљевска титула, а ухапшен је средином фебруара због сумње на злоупотребу јавног положаја. Полиција је претходно покренула истрагу о наводима да је преносио поверљиве информације Епштајну док је био специјални изасланик Велике Британије за трговину између 2001. и 2011. године.
Раније ове године објављене су и друге фотографије из америчких докумената које приказују Ендруа како клечи над женом која лежи на поду, али је и у том случају негирао било какву одговорност.
Манделсон је такође више пута рекао да није починио никакав злочин. Дуго је тврдио да је вjеровао објашњењима која су му дали Епштајн и његови адвокати и да је пуну истину о његовим активностима сазнао тек након Епштајнове смрти 2019. године.
Његове везе са Епштајном довеле су до његовог смењивања са мjеста британског амбасадора у САД. У Епштајновим досијеима пронађени су имејлови подршке који су му послати док се финансијер суочавао са оптужбама за сексуално недолично понашање 2008. године. Министарство правде САД је такође објавило фотографије Манделсона у доњем вешу.
Лондонска полиција је такође покренула истрагу о наводима да је Манделсон, док је био министар у британској влади, Епштајну преносио комерцијално осjетљиве владине информације. Према писању Би-Би-Сија, он тврди да није починио никакав злочин нити је био мотивисан личном финансијском добитком.
Главни државни тужилац Стивен Паркинсон рекао је да нико не би требало да очекује брз завршетак поступка.
„Заиста не мислим да би ико требало да очекује брзо рjешење. Не би било изненађујуће да је потребно више од годину дана, не због недостатка хитности, већ због саме сложености. Ту је и међународна димензија као додатни фактор који треба узети у обзир“, рекао је Паркинсон.
Свијет
Шта је писало у порукама? Телефон украден, преписка о Епстајну заувијек изгубљена
Додао је да се у таквим случајевима докази често прибављају кроз сложене међународне поступке који могу укључивати стране судове, што додатно успорава процес. Нагласио је да истрагу води полиција, док Државно тужилаштво пружа правне савjете током поступка.
Нове информације долазе након објављивања другог сета докумената везаних за именовање Манделсона за британског амбасадора у САД. Документи су поново отворили дебату о његовим везама са Епштајном и безбjедносним провjерама које су претходиле именовању.
Ендру се преселио на фарму Марш на имању Сандрингем у фебруару, након што је напустио своју дугогодишњу резиденцију Ројал Лоџ. Фотографије са кртицом су додатно привукле пажњу јавности док је истрага против њега још увијек у току.
(индекс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 седм1
Свијет
3 седм0
Свијет
3 седм0
Свијет
3 седм0
Сцена
2 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
8 ч0
Сцена
8 ч0
Најновије
16
42
16
36
16
35
16
29
16
23
Тренутно на програму