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МЦ Стојан пао са бине: "Добро је, жив сам"

Аутор:

АТВ
09.06.2026 10:35

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МЦ Стојан пао са бине током наступа у Хрватској.
Фото: Printscreen

Српски пјевач Марко Стојковић (43), познатији као МЦ Стојан, доживио је незгоду током наступа у Медулину у Хрватској, гд‌је је наступао на отварању једног клуба.

Наиме, током наступа изгубио је равнотежу и пао са позорнице. Снимци пада убрзо су преплавили друштвене мреже, а пјевач их је потом подијелио и на својим профилима, приказујући пад из више углова, преноси Индекс.

Посјетиоци из првих редова одмах су му прискочили у помоћ, а пјевач се убрзо подигао на ноге и наставио наступ. Како би умирио забринуте фанове, након пада кратко је поручио:

"Добро је, жив сам."

@mcstojan_14 Nije važno koliko puta padneš, već koliko puta ustaneš 😂 #foryou #fyp #foryoupage ♬ original sound - MC Stojan

Недуго након инцидента огласио се и на друштвеним мрежама те цијелу ситуацију прокоментарисао мотивационом поруком која је изазвала бројне реакције пратилаца.

Иначе, у јуну прошле године МЦ Стојан је приведен на граничном прелазу Бајаково. Био је то његов трећи сусрет с хрватском полицијом - први пут је приведен у Макарској 2017. године због учествовања у тучи, а поново на Бајакову у априлу 2024.

Према полицијском извјештају, пјевач је у јунском случају приведен због прекорачења брзине, што је утврђено надзорном камером. Након провјере, пуштен је на излазу из Хрватске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

МЦ Стојан

Пјевач

незгода

наступ

Хрватска

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