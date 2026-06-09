МЦ Стојан пао са бине: "Добро је, жив сам"

Аутор:АТВ
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Српски пјевач Марко Стојковић (43), познатији као МЦ Стојан, доживио је незгоду током наступа у Медулину у Хрватској, гдје је наступао на отварању једног клуба.
Наиме, током наступа изгубио је равнотежу и пао са позорнице. Снимци пада убрзо су преплавили друштвене мреже, а пјевач их је потом подијелио и на својим профилима, приказујући пад из више углова, преноси Индекс.
Посјетиоци из првих редова одмах су му прискочили у помоћ, а пјевач се убрзо подигао на ноге и наставио наступ. Како би умирио забринуте фанове, након пада кратко је поручио:
"Добро је, жив сам."
@mcstojan_14 Nije važno koliko puta padneš, već koliko puta ustaneš 😂 #foryou #fyp #foryoupage ♬ original sound - MC Stojan
Недуго након инцидента огласио се и на друштвеним мрежама те цијелу ситуацију прокоментарисао мотивационом поруком која је изазвала бројне реакције пратилаца.
Иначе, у јуну прошле године МЦ Стојан је приведен на граничном прелазу Бајаково. Био је то његов трећи сусрет с хрватском полицијом - први пут је приведен у Макарској 2017. године због учествовања у тучи, а поново на Бајакову у априлу 2024.
Према полицијском извјештају, пјевач је у јунском случају приведен због прекорачења брзине, што је утврђено надзорном камером. Након провјере, пуштен је на излазу из Хрватске.
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