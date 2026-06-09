Огласио се брат Мине Костић, породица донијела важну одлуку

Аутор:АТВ
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Здравствено стање пјевачице Мине Костић, која је прошле недјеље задржана у болници "Др Лаза Лазаревић", према посљедњим информацијама иде набоље.
Тим поводом огласио се њен брат од тетке Милан Ивановић, који је потврдио да је Мина и даље хоспитализована, али да се успјешно опоравља.
“Могу само да кажем да је Мина добро и да иде на боље, опоравља се” поручио је Милан.
Он је открио и да је породица донијела заједничку одлуку да се у овом тренутку не износе додатни детаљи о пјевачицином стању.
Здравље
Колико корака дневно треба да направимо за здравије срце?
"Договорили смо се да не дајемо друге информације за медије, моји су ми тако рекли. Надам се да ме разумете", додао је Минин брат.
Како ствари стоје, Минина породица жели да сачува приватност током њеног опоравка, те ће више информација о свему вјероватно бити познато тек након што пјевачица заврши лијечење и сама одлучи да се обрати јавност.
(ГрандТВ)
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