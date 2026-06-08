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Геј романса у "Елити 9"

08.06.2026 15:58

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Геј романса у "Елити 9"
Фото: Printscreen/Instagram

Учесник Елите Урош Станић од почетка ове сезоне не крије да је бацио око на Бору Сантану, са којим је под дејством алкохола на блиц чак размењивао и пољупце.

Он је и јавно у емисији "Амиџи шоу" признао да је заљубљен у Бору, а напокон је дочекао да му и ускочи у кревет.

Наиме, њихов однос већ мјесецима привлачи пажњу гледалаца, па иако су прошли кроз све фазе од бурних свађа до помирења, рекло би се да су тек сад пронашли заједнички језик.

У јутарњим часовима Станић се ушуњао у Сантанин кревет и почео да га грли. Оно што је све изненадило је то што Бора, који би обично негодовао на овакве изливе њежности, овога пута узвратио је на њих и прихватио Уроша у топли загрљај.

Подсјетимо, Станић је пред милионским аудиторијумом говорио ко су му најбољи фрајери у "Елити 9", па је на првом мјесту навео управо Бору, поред Филипа Ђукића.

- Два пута сам се заљубио, имао сам прву геј везу у ријалитију с бившим дечком Декијем, сад је актуелан Бора Сантана. Тренутно сам заљубљен у Бору - признао је Урош тада у емисији код Огњена Амиџића.

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Тагови :

Ријалити Елита

Урош Станић

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