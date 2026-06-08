Сидни Свини изненадила колеге необичним хобијем

Аутор:АТВ
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Америчка глумица Сидни Свини, позната по улози Кеси Хауард у ХБО серији "Еуфорија", открила је да слободно вријеме често проводи далеко од црвеног тепиха, и то у гаражи радећи на старим аутомобилима.
Током промоције серијала "Сидова Гаража" испричала је да је између снимања одлазила да поправља свој Форд Бронко из 1969. године, што је посебно изненадило њене колеге са сета.
"Када бих им рекла да сам била у гаражи, били су збуњени и питали се шта Сидни ради", навела је глумица, објашњавајући да је понекад аутомобиле довозила и на сет.
Свини је раније документовала обнову свог Бронка на друштвеним мрежама, а у пројекту јој је помагао познати рестауратор Род Емори, преноси Синема Бленд. Глумица је говорила да посебно воли возила с ручним мјењачем, али је Бронко пребацила на аутоматски мјењач јер је вожња по брдима Лос Анђелеса и у гужвама на ауто-путу 405 била презахтјевна, пише Аваз
Прву већу куповину након хонорара из "Еуфорије" искористила је за Ренџ Ровер из 2019. године, док је раније наводила да сања и о старом Ленд Крузеру из седамдесетих и малом Фиату Џолију за вожњу на Хавајима.
Иако је публика најчешће повезује са глумом, продукцијом и модним појављивањима, њен хоби показује другачију страну једне од најтраженијих младих холивудских звијезда. Свини је већ остварила запажене улоге у серијама "Еуфорија" и "Бијели лотос", а њен распоред и даље је испуњен новим пројектима.
Према актуелним извјештајима, након завршетка треће сезоне "Еуфорије" повезује се с филмовима Гундам и Кућна помоћница, док је недавно најавила и продукцијску компанију Хони Трап.
Њена прича о аутомобилима привукла је пажњу фанова јер показује да се иза гламурозне холивудске слике крије особа која ужива у практичном раду, механици и старим возилима.
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