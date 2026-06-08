Не стишавају се реакције: Снежана Ђуришић у уџбенику музичке културе

Аутор:АТВ
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Јавност у Србији и просвјетни кругови данима не престају да расправљају о новом уџбенику музичке културе за осми разред основне школе, издавачке куће "Дата Статус", у којем је значајан простор посвећен познатој пјевачици народне музике Снежани Ђуришић.
Она се нашла у лекцији која се бави новом народном пјесмом, и то као кључни извођач чувене нумере "Одакле си, селе", коју је компоновала Радојка Живковић.
Док је пјевачица изјавила да је изузетно почаствована и поносна што се њена биографија налази пред ђацима који тек граде свој музички укус, у дијелу јавности је избио прави вербални рат. Највећи трн у оку критичарима јесте чињеница да биографски приказ пјевачице заузима чак трећину странице, што многи сматрају претјераним за оквире школске лекције, преноси Телеграф.
Након што су се нашле на мети критика због наводне "естрадизације" школства, ауторке овог уџбеника, др Соња Маринковић и др Славица Стефановић (бивше професорке Факултета музичких умјетности у Београду), одлучиле су да се огласе.
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У изјави за лист "Данас", оне су стале у одбрану свог рада.
Како су објасниле, Снежана Ђуришић није изабрана случајно, већ како наводе, зато што је ријеч о вансеријском вокалу који посједује врхунске гласовне квалитете и који је највише допринио да пјесма која се учи постане популарна. Оне сматрају да пјевачица са таквом биографијом представља потпуно позитиван узор за ученике.
"Лекција садржи и друга објашњења, те је свако извлачење из контекста злоупотреба", навеле су ауторке и додале да наставни план и програм просто налаже обраду популарне музике 20. вијека, због чега уџбеник обилује и многим другим ауторима и извођачима.
Овај уџбеник је још 2025. године званично одобрио Завод за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ), у ком не виде ништа спорно.
Из ове институције објашњавају да план за осми разред обухвата све правце 20. вијека – од џеза, блуза, попа и рока, па све до народне музике. Они истичу да се уз нотни текст пјесме "Одакле си, селе" природно надовезује и прича о извођачу, као и да се у уџбеницима равноправно помињу Бајага, Рибља чорба, Здравко Чолић, Ван Гог, Есма Реџепова и Шабан Бајрамовић.
Ипак, јавност подсјећа да ово није први излет естраде у просвјету. Један од примјера је да је Весна Вукелић Венди завршила у уџбенику социологије као школски примјер за анализу масовне културе.
Док једни сматрају да квалитетној народној музици и традицији јесте мјесто у школама, други упозоравају да увођење естрадних личности без оштрог критичког и педагошког контекста дјеци намеће културу шунда умјесто правих вриједности. Ђаци ће из ове књиге почети да уче од наредне школске године, а расправе о томе гдје престаје културна баштина, а гдје почиње естрада, тек се распламсавају.
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