Усред Добоја провоцирао заставом РБиХ: "Што не идеш да живиш у Србију"

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац Ф.Л. из Тешња провоцирао је у Добоју заставом РБиХ, да би након вербалног сукоба са обезбјеђењем Добој сити центра позвао полицију која га је на крају казнила.
Он је истакао заставу РБиХ на хауби аутомобила и паркирао се на паркингу Добој сити центра. Након тога га је наводно упозорио чувар запослен на обезбјеђењу објеката Добој сити центра што је довело до вербалног сукоба.
"Никад је нећу скинути. У Уставу БиХ застава БиХ, ђе твој пасош? Ти си држављанин БиХ, што не идеш да живиш у Србију? Ово је држава Босна и Херцеговина, никад је нећу скинути. Ја могу тужити", причао је неповезано Ф.Л.
Ф.Л. је након тога позвао полицију Републике Српске која му је затражила да уклони заставу, што је он поново одбио. Након тога приведен је на информативни разговор у Полицијској станици Добој 1. Застава му је привремено одузета, а њему је издат прекршајни налог и изречена новчана казна у износу од 100 КМ.
Неколико дана раније непозната лица су скинула заставу Републике Српске са јарбола након чега су је запалили. Све је пропраћено повицима "Алаху екбер" и псовкама.
Званичници Републике Српске су након овог дивљачког чина поручили да ће се наставити процес доношења законског рјешења којим ће бити забрањена застава тзв. Армије БиХ.
БиХ
"Трајно забранити ратну заставу тзв. Армије БиХ"
Очекује се да ће се измјене Кривичног закона којима ће се употреба нелегитимне заставе квалификовати као кривично дјело ускоро наћи у Народној скупштини Републике Српске.
Предсједник Републике Српске Синиша Каран поднио је кривичну пријаву након паљења заставе Републике Српске
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