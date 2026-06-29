Познат идентитет Бањалучанина који је погинуо у тешкој саобраћајној несрећи

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучанин П.Д. (58) погинуо је синоћ у саобраћајној несрећи која се догодила у Улици краљевачких и крагујевачких жртава, речено је из ОЈТ Бањалука.
Како је саопштено из тужилаштва, несрећа се догодила 28. јуна око 21 час.
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У саобраћајној незгоди учествовали су путничко возило марке „рено“, којим је управљао П.Д, рођен 1968. године из Бањалуке, и путничко моторно возило марке „шкода“, којим је управљао П.С, рођен 1991. године, такође из Бањалуке. Приликом саобраћајне незгоде смртно је страдао возач „реноа“ П.Д. из Бањалуке", наводе из ОЈТ Бањалука.
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Увиђај на лицу мјеста обавио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука заједно са полицијским службеницима Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бањалука.
Тужилац је наложио да се предузму све потребне истражне радње и мјере ради утврђивања свих околности саобраћајне незгоде.
Наложена је и обдукција тијела смртно страдалог лица, која ће бити обављена у Заводу за судску медицину Републике Српске.
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