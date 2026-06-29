Мора вратити новац студентима: Денис Прцић осуђен на три године затвора

Аутор:АТВ редакција
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Кантонални суд у Тузли првостепеном пресудом осудио је Дениса Прцића на три године затвора због кривичног дјела злоупотреба положаја или овлашћења, након што је утврђено да је као одговорно лице Америчког универзитета у БиХ прекорачио своја овлашћења на штету студената.
Како је речено из Кантоналног суда у Тузли, оптужени је проглашен кривим за поступке које је, према пресуди, починио у периоду од 1. марта до 15. новембра 2020. године, док је обављао функцију предсједника и оснивача Америчког универзитета у БиХ.
„Оптужени је прекорачио своја службена овлашћења и преузео надлежност Управног одбора универзитета, на начин да је самовољно повећао трошкове школовања студентима, тражећи да изврше уплату накнаде за трошкове реакредитације на рачун универзитета у износу од по 1.500 КМ“, наводи се у образложењу Кантоналног суда у Тузли.
Према утврђеном чињеничном стању, студентима који нису извршили уплату ускраћивана је предаја диплома, а на тај начин је, према пресуди, Америчком универзитету у БиХ прибављена имовинска корист од 63.000 КМ.
„За 42 студента који су уплатили износ од по 1.500 КМ нанесена је имовинска штета, док је оптужени покушао прибавити имовинску корист за универзитет од још 30 студената у укупном износу од 45.000 КМ“, саопштено је из Кантоналног суда у Тузли.
Суд је истовремено свим оштећеним студентима који су извршили уплату досудио накнаду штете. Прцић је обавезан да им исплати наведени износ у року од 30 дана након правоснажности пресуде, уз могућност принудног извршења.
У истом поступку, Денис Прцић је ослобођен оптужбе за кривично дјело превара у привредном пословању.
Тужилаштво га је теретило да је од једног студента из Пакистана и његовог оца за трошкове реакредитације и школарину постдипломског студија наплатио око 18.000 КМ, а да студенту није обезбиједио диплому првог циклуса студија нити извршио поврат новца.
„Оптужени је ослобођен оптужбе јер није изван сваке разумне сумње доказано да је починио наведено кривично дјело“, наведено је у саопштењу Кантоналног суда у Тузли.
Пресуда Кантоналног суда у Тузли је неправоснажна, а странке имају право жалбе.
(Кликс)
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