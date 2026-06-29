Русија: Украјина сaрађује с нарко картелима

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Руска спољна обавјештајна служба (СВР) данас је оптужила украјинске власти за учешће у транзиту дроге из Латинске Америке у Европу, тврдећи да Кијев допушта ту трговину у замјену за новац и друге услуге.
Према тврдњама СВР-а, украјинске безбједносне агенције свјесно омогућавају трговину дрогом кроз земљу како би обезбиједиле додатне изворе прихода због недовољне финансијске подршке западних савезника. Руска обавјештајна служба такође тврди да латиноамерички нарко-картели заузврат помажу Украјини у регрутовању страних плаћеника за њене оружане снаге.
У саопштењу се наводи да криминалне групе из Латинске Америке настоје да прошире испоруку наркотика, укључујући фентанил, на европско тржиште због појачане борбе против дроге у САД.
„Украјину виде као сигуран коридор за приступ европском тржишту, с обзиром на недостатак одговарајуће граничне и царинске контроле у земљи“, истиче СВР.
СВР је саопштио да луке у Одеској области постају „главна претоварна база на транзитној рути дроге према Европи преко Пољске, Молдавије и Румуније“.
Руска служба тврди и да картеле занима приступ украјинском црном тржишту оружја.
„Латиноамеричке нарко-картеле занима и приступ украјинском црном тржишту оружја“, закључује се у саопштењу.
Украјина се засад није огласила о овим оптужбама.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
16
26
16
24
16
22
16
17
16
07
Тренутно на програму