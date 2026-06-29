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Русија: Украјина сaрађује с нарко картелима

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 12:40

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Дрога кеса запљена
Фото: Pexels

Руска спољна обавјештајна служба (СВР) данас је оптужила украјинске власти за учешће у транзиту дроге из Латинске Америке у Европу, тврдећи да Кијев допушта ту трговину у замјену за новац и друге услуге.

Према тврдњама СВР-а, украјинске безбједносне агенције свјесно омогућавају трговину дрогом кроз земљу како би обезбиједиле додатне изворе прихода због недовољне финансијске подршке западних савезника. Руска обавјештајна служба такође тврди да латиноамерички нарко-картели заузврат помажу Украјини у регрутовању страних плаћеника за њене оружане снаге.

„Украјина нови коридор за фентанил“

У саопштењу се наводи да криминалне групе из Латинске Америке настоје да прошире испоруку наркотика, укључујући фентанил, на европско тржиште због појачане борбе против дроге у САД.

„Украјину виде као сигуран коридор за приступ европском тржишту, с обзиром на недостатак одговарајуће граничне и царинске контроле у земљи“, истиче СВР.

СВР је саопштио да луке у Одеској области постају „главна претоварна база на транзитној рути дроге према Европи преко Пољске, Молдавије и Румуније“.

Руска служба тврди и да картеле занима приступ украјинском црном тржишту оружја.

„Латиноамеричке нарко-картеле занима и приступ украјинском црном тржишту оружја“, закључује се у саопштењу.

Украјина се засад није огласила о овим оптужбама.

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Тагови :

Русија

Дрога

Украјина

нарко картел

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