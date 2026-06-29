ПУ Мркоњић Град: Истражује се узрок пожара у Рибнику

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Полицијској станици Рибник, 28. јуна 2026. године око 17,25 часова, пријављено је да је избио пожар у кругу фирме приватно власништво у општини Рибник.
Пожар су локализовали припадници Ватрогасног друштва Рибник, Мркоњић Град и Кључ.
Полицијски службеници Полицијске станице Рибник уз сагласност дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бања Лука извршили су увиђај на лицу мјеста.
Градови и општине
Рибник: Локализован пожар на пословном објекту, 9 лица затражило љекарску помоћ
О свим околностима и прикупљеним чињеницама обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука по чијем надзору ће се предузимати све даље мјере и радње у циљу утврђивања тачног узрока пожара, саопштено је из ПУ Мркоњић Град.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
6 ч0
Најновије
16
24
16
22
16
17
16
07
15
51
Тренутно на програму