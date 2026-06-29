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ПУ Мркоњић Град: Истражује се узрок пожара у Рибнику

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 11:54

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Пожар у Рибнику изгорио пословни објекат 9 лица повријеђено
Фото: Srna

Полицијској станици Рибник, 28. јуна 2026. године око 17,25 часова, пријављено је да је избио пожар у кругу фирме приватно власништво у општини Рибник.

Пожар су локализовали припадници Ватрогасног друштва Рибник, Мркоњић Град и Кључ.

Полицијски службеници Полицијске станице Рибник уз сагласност дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бања Лука извршили су увиђај на лицу мјеста.

Пожар у Рибнику

Градови и општине

Рибник: Локализован пожар на пословном објекту, 9 лица затражило љекарску помоћ

О свим околностима и прикупљеним чињеницама обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука по чијем надзору ће се предузимати све даље мјере и радње у циљу утврђивања тачног узрока пожара, саопштено је из ПУ Мркоњић Град.

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Тагови :

пожар

Рибник

ПУ Мркоњић Град

Полиција

Ватрогасци

ОЈТ Бањалука

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