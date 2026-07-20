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Нови британски премијер одмах позвао Трампа: Познато о чему су разговарали

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 22:11

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Нови британски премијер Енди Бернам разговара са особљем и медијима у Даунинг стриту 10 у Лондону, понедељак, 20. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Нови британски премијер Енди Бернам, који је у понедјељак преузео дужност, поручио је предсједнику САД Доналду Трампу током њиховог првог телефонског разговора да је посвећен "одбрани и безбједности", саопштио је Даунинг стрит.

Нови лидер лабуриста "поново је потврдио своју посвећеност одбрани и безбедности и истакао да је брига о безбједности Уједињеног Краљевства и његових савезника његов главни приоритет", наводи се у саопштењу Барнхамовог кабинета у понедјељак.

Британски премијер увјерио је Трампа да ће Лондон помоћи у безбједном поновном отварању Ормуског мореуза, наводи се у сажетку разговора.

"Предсједник је затим извијестио о ситуацији на Блиском истоку, а премијер је истакао посвећеност Уједињеног Краљевства обезбјеђивању слободног проласка бродова кроз Ормуски мореуз како би се подржали глобални ланци снабдијевања и смањили трошкови за компаније и породице широм земље", рекао је портпарол Даунинг стрита о разговору који је одржан убрзо након што је Бернам постао премијер.

Позив Трампу да посјети Манчестер

Енди Бернам, бивши градоначелник ширег подручја Манчестера, такође је позвао Доналда Трампа да посјети тај град на сјеверозападу Енглеске.

Амерички предсједник је више пута критиковао савезнике са друге стране Атлантика због тога што, према његовим тврдњама, не улажу довољно у одбрану, претећи да ће напустити заједнички одбрамбени савез НАТО.

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Тагови :

Енди Бернам

Доналд Трамп

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