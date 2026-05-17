Случај "Епстин": Десетак нових жртава јавило се тужилаштву

Тужилац у Паризу Лор Бекуо рекла је да се у случају осуђеног сексуалног преступника Џефрија Епстина јавило десетак нових жртава.
"Ниједна од особа које би могле бити обухваћене истрагом до сада није саслушана", рекла је Бекуова, преноси телевизија БфМ.
Она је додала да је одређени број њих у иностранству, па су истражитељи покушали да закажу састанке да дођу у Париз када им буде одговарало.
Истражитељи су претраживали такозване Епстинове досијее и анализирали сва имена која су поменуле наводне жртве.
"Такође смо поново извукли Епстинове рачунаре, његове телефонске записе, адресаре", рекла је Бекуова и додала да ће њен тим подносити захтјеве за међународну помоћ.
Париско тужилаштво отворило је опсежну истрагу због трговине људима након што су америчке власти објавиле више хиљада докумената који су припадали Епстину, који је преминуо у затвору 2019. године, преноси АФП.
Француско Министарство правде покренуло је истрагу о трговини људима након што је у јануару објавило најновији збир докумената из истраге о Епстину.
Епстин је умро у затвору док се суочавао са оптужбама за трговину малољетним дјевојкама ради пружања сексуалних услуга.
Француске судије настоје да истраже могуће прекршаје почињене у Француској или оне у које су умијешани француски починиоци који су помогли Епстину, преноси Срна.
