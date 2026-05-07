Објављена порука коју је Епстин наводно оставио прије смрти у затвору

Аутор:АТВ
Коментари:0
Савезни судија у Њујорку у сриједу је допустио објављивање документа који наводно садржи опроштајну поруку покојног финансијера и сексуалног преступника Џефрија Епстеина, јавља Ројтерс. Епстеин је пронађен мртав у својој затворској ћелији на Менхетну у августу 2019. године, а његова смрт проглашена је самоубиством. Вјерује се да је руком писану поруку пронашао осуђени убица и бивши полицајац Николас Тартаглионе, с којим је Епстеин дијелио ћелију.
Амерички окружни судија Кенет Карас (Kenneth Karas), који је био задужен за Тартаглионеов случај, објавио је поруку након што је то затражио лист „Њујорк тајмс” (New York Times), који је о документу писао прошлог четвртка.
Судија није пронашао никакав правни разлог због којег би документ остао тајан. Међутим, није потврдио вјеродостојност поруке нити се бавио тиме ко ју је и када пронашао, већ је та питања сматрао неважним за доношење одлуке о њеном објављивању.
„Ниједна странка није идентификовала никакав супротстављени разлог који би оправдао да се порука запечати”, пресудио је Карас. Поруку су приложили адвокати који заступају Тартаглионеа, који је био Епстеинов цимер отприлике двије седмице у јулу 2019. године, када су обојица били у затвору на Менхетну.
„Истраживали су ме мјесец дана — нису пронашли ништа! (Тиме) су резултирале 15 година старе оптужбе”, пише у поруци, према фотографији објављеној у судском спису.
„Привилегија је моћи одабрати када ћеш се опростити. Шта желите да учиним — да се расплачем! Није забавно — није вриједно тога!”, додаје се.
Око првог пријављеног Епстеиновог покушаја самоубиства и даље постоје неразјашњена питања. У јулу 2019. године затворским службеницима није било јасно да ли су повреде, које нису биле тешке, биле самонанесене или резултат напада, рекли су тада извори за Си-Ен-Ен (CNN).
Епстеин је властима рекао да је претучен и назван педофилом, навели су извори.
Епстеин је у почетку оптужио Тартаглионеа да га је покушао убити, али је касније повукао ту причу. У данима који су услиједили рекао је затворском психологу да му Тартаглионе није пријетио и да се не сјећа инцидента, стоји у документу под називом „Извјештај након надзора због самоубиства”.
Према извјештају психолога, Епстеин је 24. јула, дан након пријављеног покушаја самоубиства, изјавио: „Немам никакву намјеру да се убијем”.
То је поновио и током прегледа сљедећег дана, пише Си-Ен-Ен.
„Превише сам уложио у свој случај да бих одустао, имам живот и желим да га наставим живјети”, рекао је психологу, како стоји у извјештају.
Епстеин је тада стављен под надзор због опасности од самоубиства у Казнено-поправном центру Метрополитан. Неколико седмица касније у истом затвору починио је самоубиство, догађај који је покренуо бројне теорије завјере које доводе у питање да ли се заиста сам убио.
Министарство правде је у допису прошле године навело да нема доказа да је Епстеин убијен те је објавило 10 сати безбједносних снимака из затвора који, према наводима власти, показују да нико није ушао у његову ћелију на дан смрти.
Епстеин је признао кривицу 2008. године за подвођење малољетница, што је довело до контроверзне нагодбе и кратке затворске казне. Поново је ухапшен у јулу 2019. године те оптужен за сексуално искориштавање малољетника.
Опроштајна порука појавила се у јулу 2019. године након што је Епстеин пронађен жив у својој ћелији с траговима на врату, што су власти касније описале као покушај самоубиства. Према Тартаглионеу, порука је била у књизи у њиховој заједничкој ћелији.
Епстеин је умро неколико седмица касније у одвојеном инциденту 10. августа.
Тартаглионе је споменуо поруку у интервјуу прошле године, али је питање поново добило пажњу јавности након што је „Њујорк тајмс” писао о њој прошлог четвртка.
„Тајмс” је објавио да савезни истражиоци никада нису видјели поруку те да она није била укључена у милионе докумената које је Министарство правде објавило претходних година.
