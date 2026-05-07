ПСЖ и Арсенал финале неће играти у препознатљивом термину

Фудбалери Пари Сен Жермена и Арсенала играће у финалу овосезонског издања Лиге шампиона.
"Тобџије" су у полуфиналу елиминисале Атлетико из Мадрида, док су "свеци" у двомечу били бољи од Бајерна из Минхена.
Тако ће се у суботу 30. маја у Будимпешти на "Пушкаш арени" од 18 сати ПСЖ и Арсенал борити за европску титулу.
За разлику од досадашње праксе по којој се финале играло од 21 час по нашем времену, УЕФА је одлучила до промијени термин и најважнија утакмица у клупском фудбалу почне три сата раније.
ПСЖ брани пехар освојен прошле сезоне, док Арсенал жели да по први пут у историји постане најбољи тим у Европи.
