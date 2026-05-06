Туга на Ђурђевдан: Преминуо Јован Јовановић

Јован Јовановић, један од најзначајнијих спортских новинара у области фудбала у Србији у посљедњих неколико деценија, преминуо је у сриједу у Београду у 70. години живота.
Познат међу колегама под надимком Брада, готово читаву каријеру провео је у Југословенском спортском листу "Спорт“. Током година напредовао је од новинара до уредника, а почетком овог вијека постао је и главни и одговорни уредник најстаријег спортског листа на Балкану.
Након гашења листа, радио је на Спорт клубу све до прољећа 2025. године.
Дуг низ година пратио је фудбалска дешавања, најприје у Југославији, а потом и у Србији, извјештавајући са различитих нивоа такмичења - од локалних терена до највећих сцена. Између осталог, редовно је пратио и Фудбалски клуб Партизан.
Био је познат по оштром и препознатљивом стилу писања, без задршке у критикама, али увијек вођен интересом спорта.
Многим млађим колегама био је узор и ментор, помажући им да заволе новинарски позив и остану досљедни себи у изазовним временима.
Добитник је признања за животно дјело Удружења спортских новинара Србије из 2020. године.
Иза себе је оставио супругу, кћерку и сина.
Информације о времену сахране биће накнадно објављене.
