Туга на Ђурђевдан: Преминуо Јован Јовановић

АТВ
06.05.2026 19:04

Фото: George Becker/Pexels

Јован Јовановић, један од најзначајнијих спортских новинара у области фудбала у Србији у посљедњих неколико деценија, преминуо је у сриједу у Београду у 70. години живота.

Познат међу колегама под надимком Брада, готово читаву каријеру провео је у Југословенском спортском листу "Спорт“. Током година напредовао је од новинара до уредника, а почетком овог вијека постао је и главни и одговорни уредник најстаријег спортског листа на Балкану.

Након гашења листа, радио је на Спорт клубу све до прољећа 2025. године.

Дуг низ година пратио је фудбалска дешавања, најприје у Југославији, а потом и у Србији, извјештавајући са различитих нивоа такмичења - од локалних терена до највећих сцена. Између осталог, редовно је пратио и Фудбалски клуб Партизан.

Био је познат по оштром и препознатљивом стилу писања, без задршке у критикама, али увијек вођен интересом спорта.

Многим млађим колегама био је узор и ментор, помажући им да заволе новинарски позив и остану досљедни себи у изазовним временима.

Добитник је признања за животно дјело Удружења спортских новинара Србије из 2020. године.

Иза себе је оставио супругу, кћерку и сина.

Информације о времену сахране биће накнадно објављене.

(Телеграф)

