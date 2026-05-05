Два клуба остала без лиценце за WWin лиги БиХ

Аутор:АТВ
Коментари:0
Првостепене комисије за лиценцирање клубова је на сједници одржаној у Сарајеву одлучивала о лиценцама за клубове који су аплицирали за учешће у такмичењима у WWin лига БиХ, УЕФА клупским такмичењима и такмичењима и Премијер женској лиги БиХ у сезони 2026/2027.
Лиценцу за учешће у такмичењима WWIN лиге БиХ су добили: Сарајево, Широки Бријег, Борац, Зрињски, Посушје, Жељезничар, Вележ и Слога Добој.
Лиценцу за учешће у WWin лига БиХ није добио Рудар Приједор и Радник Бијељина.
Лиценцу за учешће у УЕФА такмичењима су добили: Широки Бријег, Борац, Зрињски, Сарајево, Жељезничар, Вележ И Посушје. Лиценцу за учешће у УЕФА такмичењима нису добили: Слога, Радник и Рудар.
Тенис
Арина Сабаленка најавила бојкот Ролан Гароса
Лиценцу за учешће у УЕФА такмичењима за жене добили су СФК 2000 и Емина из Мостара.
Клубови имају право уложити жалбу Другостепеној комисији за лиценцирање клубова Н/ФС БиХ у року од 15 дана, преносе Независне новине.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
2 ч5
Фудбал
3 ч0
Фудбал
3 ч1
Фудбал
5 ч0