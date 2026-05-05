Арина Сабаленка најавила бојкот Ролан Гароса

Аутор:АТВ
Најбоља тенисерка свијета Арина Сабаленка осврнула се на саопштење и критике упућене Ролан Гаросу.
Најбољи тенисери и тенисерке свијета су изразили незадовољство прерасподелом новца на париском Грен слему.
Сматрају да заслужују више него што добијају, а потписници су били и Синер, Алкарас, Зверев, Гоф, Швјонтек, Пегула...
"Апсолутно, кад видите бројке и износе које играчи добијају. Осјећам се као да ми правимо представу. Осјећам као да без нас не би било турнира и забаве. Заиста вјерујем да заслужујемо већи проценат. Шта могу да кажем? Једноставно се надам да ће сви преговори које водимо, у неком тренутку, довести до праве одлуке, до рјешења који задовољава све", рекла је Сабаленка.
Најавила је, можда, и неки радикалнији протест према Грен слем турнирима.
"Мислим да ћемо га у неком тренутку бојкотовати. Осјећам да ће то бити једини начин да се, на неки начин, боримо за наша права", истиче Арина.
Ролан Гарос је на програму од 24. маја до 7. јуна.
