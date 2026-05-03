Logo
Large banner

Синер експресно стигао до титуле у Мадриду

03.05.2026 19:14

Коментари:

0
Јаник Синер из Италије, десно, праћен је Александром Зверевим из Њемачке, након побједе у финалном мечу мушког сингла на тениском турниру у Мадриду, Шпанија, у недјељу, 3. маја 2026.
Фото: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Италијански тенисер Јаник Синер експресно је стигао до титуле на Мастерсу у Мадриду након што је декласирао Александра Зверева резултатом 6:1, 6:2.

Синер се осим титуле освојене за 58. минута окитио и историјским успјехом. Он је први тенисер који је освојио пет узастопних Мастерса и прва четири у једној години.

Била му је ово 28. побједу у низу на Мастерсима, чиме се додатно приближио рекорду Новака Ђоковића од 31.

Уз то, сада има 23 побједе заредом и то уз свега један изгубљени сет.

Подијели:

Тагови :

Јаник Синер

Александар Зверев

Мастерс у Мадриду

тенис

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бијеле руже

Република Српска

Обиљежене 34 године од злочина у Добровољачкој улици

28 мин

1
Вјештачка интелигенција може да открије рак панкреаса годинама прије класичне дијагнозе

Здравље

Вјештачка интелигенција може да открије рак панкреаса годинама прије класичне дијагнозе

30 мин

0
Грк возио 236 километара на час, заустављен на ауто-путу

Србија

Грк возио 236 километара на час, заустављен на ауто-путу

35 мин

0
Бенџамин Сеско, десно, из Манчестер Јунајтеда, и Матеус Куња из Манчестер Јунајтеда славе након што су постигли гол током утакмице енглеске Премијер лиге између Манчестер Јунајтеда и Ливерпула у Манчестеру, Енглеска, недјеља, 3. мај 2026.

Фудбал

Манчестер јунајтед обезбиједио Лигу шампиона: У мечу од пет голова пао Ливерпул

39 мин

0

Више из рубрике

Тениски рекет

Тенис

Био је четврти на свијету: Још један сјајан тенисер иде у пензију

2 д

0
Недић у четвртфиналу "челенџера" у Казахстану

Тенис

Недић у четвртфиналу "челенџера" у Казахстану

3 д

0
Сабаленка у финалу Аустралијан опена

Тенис

Шок у Мадриду: Сабаленка просула шест меч лопти

4 д

0
Синер се приближио Ђоковићевом рекорду

Тенис

Синер се приближио Ђоковићевом рекорду

5 д

0

  • Најновије

19

32

Република Српска и ФБиХ још увијек без важних медијских закона

19

30

Остала без дијела лобање: Претукао дјевојку, па умро чекајући пресуду

19

27

"Слобода медија стуб демократије"

19

14

Синер експресно стигао до титуле у Мадриду

19

08

Обиљежене 34 године од злочина у Добровољачкој улици

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner