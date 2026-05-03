Синер експресно стигао до титуле у Мадриду

Италијански тенисер Јаник Синер експресно је стигао до титуле на Мастерсу у Мадриду након што је декласирао Александра Зверева резултатом 6:1, 6:2.
Синер се осим титуле освојене за 58. минута окитио и историјским успјехом. Он је први тенисер који је освојио пет узастопних Мастерса и прва четири у једној години.
Била му је ово 28. побједу у низу на Мастерсима, чиме се додатно приближио рекорду Новака Ђоковића од 31.
Уз то, сада има 23 побједе заредом и то уз свега један изгубљени сет.
