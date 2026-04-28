Синер се приближио Ђоковићевом рекорду

Коментари:0
Јаник Синер савладао је Британца Камерона Норија резултатом 2:0 у сетовима (6:2, 7:5) и пласирао се у четвртфинале Мастерс турнира у Мадриду.
Италијан је још једном потврдио одличну форму и наставак импресивног низа побједа.
Први сет ријешио је рутински, уз два брејка и рано стечену предност од 5:1, након чега је сигурно привео дио игре крају. У другом сету виђена је знатно већа борба, Нори је успио вратити брејк након што је Синер повео 3:2, али је одлука пала у 11. гему када је Италијан поново одузео сервис и осигурао побједу.
Овим тријумфом Синер је стигао до 25. узастопне побједе на Мастерс турнирима, приближивши се рекорду Новака Ђоковића од 31 узастопне побједе.
У четвртфиналу Мадрида, Италијан ће играти против бољег из дуела Рафа Ходар – Вит Коприва.
Свијет
38 мин0
Србија
48 мин0
Свијет
48 мин0
Република Српска
1 ч0
Најновије
Тренутно на програму