Logo
Large banner

Синер се приближио Ђоковићевом рекорду

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Јаник Синер савладао је Британца Камерона Норија резултатом 2:0 у сетовима (6:2, 7:5) и пласирао се у четвртфинале Мастерс турнира у Мадриду.

Италијан је још једном потврдио одличну форму и наставак импресивног низа побједа.

Први сет ријешио је рутински, уз два брејка и рано стечену предност од 5:1, након чега је сигурно привео дио игре крају. У другом сету виђена је знатно већа борба, Нори је успио вратити брејк након што је Синер повео 3:2, али је одлука пала у 11. гему када је Италијан поново одузео сервис и осигурао побједу.

Овим тријумфом Синер је стигао до 25. узастопне побједе на Мастерс турнирима, приближивши се рекорду Новака Ђоковића од 31 узастопне побједе.

У четвртфиналу Мадрида, Италијан ће играти против бољег из дуела Рафа Ходар – Вит Коприва.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner