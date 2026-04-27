Бањалучанка најбоља у Загребу: Касијана Маркићевић осваја регион

Иван Драгичевић
27.04.2026 16:57

Бањалучанка најбоља у Загребу: Касијана Маркићевић осваја регион
Тениски скаути одавно су у нотес ставили име Касијана Маркићевић, а ова дјевојчица из Бањалуке наставља да биљежи сјајне резултате.

Поново је тријумфовала у Загребу. Турнир у организацији Тениског клуба Поникве у потпуности је обиљежила Касијана која је у сингл конкуренцији побиједила у свих седам мечева без изгубљено сета те се домогла трофеја. Била је најбоља и у паровима са Евом Пелин те су до пехара прескочиле три препреке.

Финални сингл меч означио је и њену 100. јубиларну побједу на турнирима.

Касијана Маркићевић
Касијана Маркићевић

Претходне године боравила је у тениској академији Радека Степанека у Прагу гдје путује наредног мјесеца.

Уколико овако настави пред Касијаном Маркићевић је блистава каријера.

тенис

турнир

Загреб

бањалучанка

Касијана Маркићевић

Више из рубрике

Новак Ђоковић

Тенис

Велике промјене за Ђоковића због Алкараза

3 д

0
Отровао се Марин Чилић, отказан меч

Тенис

Отровао се Марин Чилић, отказан меч

4 д

0
Шок у свијету тениса: Карлос Алкараз одустао

Тенис

Шок у свијету тениса: Карлос Алкараз одустао

4 д

0
Новака Ђоковића изненадио новинар који га је расплакао у Паризу

Тенис

Новак Ђоковић препознао новинара који му је натјерао сузе на очи: "Ма, ти си онај што ме расплакао"

5 д

1

  • Најновије

13

15

Стамбени кредити за становништво имаће директни пласман преко ИРБ-а

13

08

На браћу испалио 30 метака, осуђен на три и по године затвора

13

08

Мајка скочила у ријеку да спаси сина: Љекари јој се боре за живот

13

05

Преминуо Илија Стеванчевић

13

04

Како причати са партнером о интими без нелагоде

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

