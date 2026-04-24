Новак Ђоковић препознао новинара који му је натјерао сузе на очи: "Ма, ти си онај што ме расплакао"

Аутор:АТВ
Коментари:0
На Лауреус наградама, Новак Ђоковић препознао је новинара који му је натјерао сузе на очи. Откријте како је овај тренутак утицао на њега.
Српски тенисер Новак Ђоковић био је недавно домаћин на "Лауреус наградама" у Мадриду гдје се држио са бројним познатим спортистима, глумцима, разним јавним личностима, међутим нико му није измамио осмијех као један шпански новинар кога је препознао на црвеном тепиху.
"Новаче, не знам да ли ме се сјећаш...", рекао је Шпанац пружајући руке Новаку Ђоковићу који се добро загледао у њега и полако је клупко почело да се одмотава.
"Дао сам ти фотографију послије Париза 2024. године", изговорио је сљедеће Шпанац и Ђоковићу се одмах "упалила лампица" на врло емотиван тренутак који је добро запамтио и који ће памтити до краја живота, пошто је тада поново заплакао пред камерама док је носио златну олимпијску медаљу око врата.
"Да, ти си ме расплакао. Опет ћеш ме расплакати? Немој опет то да радиш, имам шминку. То је било баш лијепо човјече. Ухватио си ме у врло емотивном тренутку и то је јако лијепо сјећање. Подсјетио ме на ту фотографију када сам направио прве кораке на тениском терену", рекао је Ђоковић и захвалио се шпанском новинару који је на најоригиналнији могући начин успио да "расплаче" Ђоковића и зато га није заборавио, пише Мондо
"Поновни сусрет са Новаком Ђоковићем. Након незаборавног тренутка на Олимпијским играма у Паризу 2024, на церемонији додјеле награда Лауреус, услиједио је још један интервју са Новаком Ђоковићем. Још једном, хвала ти што си дозволио себи да се повежеш у том посебном тренутку, након што си постигао све. Што си себи дао простор да слушаш и, прије свега, да будеш дирнут. Мали увид иза кулиса биљешки које сам правио за Олимпијске игре, са, без сумње, једним од најбољих спортиста у историји", написао је новинар и додао: "Надам се да ћемо се поново срести на Олимпијским играма у Лос Анђелесу 2028".
Како је "сличица" расплакала Новака?
"Хоћу да ти дам ово и да ми опишеш како се осјећаш када гледаш на тај пут који си имао од тог тренутка?", казао је новинар који је Ђоковићу дао сличицу на којој је српски ас имао само четири године и први пут је држао рекет у рукама.
"Да... Први пут сам држао рекет. Имао сам четири године, било је то на Копаонику. Први пут сам се заљубио у овај спорт. Враћа ми много лијепих емоција. Био је то дугачак пут, поносан сам. Хвала што сте ми дали ово! Како се осјећам? Захвалан сам свим људима, укључујући и свог првог тренера, који су ми помогли да се заљубим у овај спорт. Хвала Богу који је имао милости и ово ми омогућио. Тада је то било немогуће ово достићи. Ништа ипак није немогуће када имаш вјере у себе", поручио је Ноле који је био у сузама због тога.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
10
04
09
41
09
25
09
17
09
13
Тренутно на програму