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Ким Џонг Ун шири нуклеарни арсенал: Обишао фабрику, говорио о "најжешћим непријатељима"

Аутор:

АТВ
04.06.2026 07:59

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Ким Џонг Ун шири нуклеарни арсенал: Обишао фабрику, говорио о "најжешћим непријатељима"
Фото: Korean Central News Agency via AP

Сјевернокорејски лидер Ким Џонг Ун позвао је на "експоненцијално" ширење нуклеарног арсенала своје земље током посјете новој фабрици за производњу нуклеарног материјала, јавила државна новинска агенција КЦНА.

Ким је рекао да је производни капацитет за нуклеарни материјал за оружје више него удвостручен у протеклих пет година и наложио званичницима да додатно повећају производњу да би се испунили дугорочни стратешки циљеви.

Током посјете, он је обавијештен о новим производним процесима који укључују напреднију технологију и прегледао је тренутне циљеве производње и будуће планове, наводи КЦНА.

На фотографијама које су објавили државни медији види се Ким док хода између редова опреме у облику цилиндра унутар објекта, што би, према аналитичарима, могло да значи да се локација налази у главном нуклеарном комплексу у Јонгбјону.

Ким је рекао да је проширење неопходно с обзиром на погоршање безбједносних пријетњи и дуготрајну конфронтацију са "најжешћим непријатељима".

Он је поновио да Сјеверна Кореја жели да повећа свој потенцијал нуклеарног одвраћања.

КЦНА је пренијела да је истог дана одржан кључни консултативни састанак о јачању нуклеарних снага, на којем је Ким изнио смјернице за убрзање и квалитативног и квантитативног проширења нуклеарног арсенала Сјеверне Кореје, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Ким Џонг Ун

Сјеверна Кореја

нуклеарно оружје

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