Ђоковић брине пред Ролан Гарос: "Повријеђен сам"

Аутор:АТВ
Коментари:0
Новак Ђоковић био је један од домаћина церемоније "Лауреус" која је у понедјељак увече одржана у Мадриду.
Баш на том мјесту игра се сљедећи велики Мастерс турнир који ће најбољи српски тенисер прескочити, као и претходна три.
О томе је и говорио на овом догађају, истакавши да има повреду која га мучи пред сезону шљаке и, оно најважније, Ролан Гарос.
"Не могу да играм у Мадриду али овде сам поново јер ми се град много допада, као и људи", рекао је Ђоковић за "Еуроспорт" и додао:
"Ово је једна од мојих омиљених догађаја током цијеле године јер могу да се дружим са легендама из осталих спортова. Ове године имам другу улогу, са Ајлин Гу сам презентер и много је лијепо".
Када је у питању његов повратак на терен, Новак није могао да пружи одговор, али је изразио наду да ће се наћи у Паризу.
🫡 Djokovic habla, en perfecto español como siempre, en Eurosport sobre si estará o no en Roland-Garros:— Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 20, 2026
📌 "Espero estar listo al menos para Roland-Garros" pic.twitter.com/pVJP0B2JM9
"Да, повријеђен сам, очекујем да у бити спреман бар за Ролан Гарос".
Дакле, Ђоковић ће пропустити Мадрид, а вероватно и Мастерс у Риму, где је био шампион чак шест пута у каријери.
Прошле године је у сезони шљаке играо само у Женеви, коју је освојио, прије него што га је у полуфиналу Ролан Гароса зауставио Јаник Синер.
Ове године је играо на само два турнира – на Аустралијан опену је играо финале, док је у Индијан Велсу рано испао од Џека Дрејпера.
Након тога га није било у Мајамију, Монте Карлу и Мадриду, када су у питању већи турнири.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Тренутно на програму