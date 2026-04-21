Успјешна кардиохируршка интервенција: Пацијент хлађен на 18 степени

Тим врхунских стручњака Клинике за кардиохирургију УКЦ Републике Српске је успјешно извео једну од најзахтјевнијих операција у кардиохирургији.
Код пацијента са изузетно високим оперативним ризиком, у стручним круговима познатим као ризик од “смрти на столу” извршена је комплексна реконструкција највећих артеријских и венских крвних судова средогруђа.
Захват је трајао импресивних осам и по сати, а операција је изведена у условима дубоке хипотермије – пацијент је хлађен на свега 18°Ц како би се заштитио мозак током периода без адекватне циркулације.
Захваљујући професионалној спремности медицинског тима и доброј опремљености наше установе у Клиници за кардиохирургију Универзитетског Клиничког центра Републике Српске исписана је још једна прича која помјера границе савремене медицине.
Медицински тим су чинили: др Петар Милачић и др Новица Калинић кардиохирурзи, уз подршку др Синише Мирковића кардиоанестезиолога, др Иване Топић доктора медицине, Валентине Палачковић инструментарке, Владимира Жилића анестетичара и Његоша Маринковића перфузера.
"Овакве процедуре су ријеткост чак и у свјетским оквирима. Управо због тога овај успјех не представља само побједу једног тима, већ потврду да наша здравствена установа заузима мјесто међу лидерима у региону када је ријеч о најкомплекснијим кардиохируршким захватима. И оно што је најважније спашен је људски живот", поручују испред УКЦ-а Републике Српске.
