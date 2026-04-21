У Српској рођено 14 беба

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 14 беба, осам дјечака и шест дјевојчица, речено је Срни у породилиштима.
По четири бебе рођене су у Добоју и Градишци, двије у Бањалуци, а по једна у Источном Сарајеву, Зворнику, Приједору и Фочи.
У Добоју су рођене двије дјевојчице и два дјечака, у Градишци три дјечака и дјевојчица, у Бањалуци дјевојчица и дјечак, у Источном Сарајеву и Зворнику по један дјечак, а у Приједору и Фочи по једна дјевпјчица.
Порода није било у породилиштима у Бијељини, Требињу и Невесињу, преноси Срна
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
10 ч0
Република Српска
12 ч15
Република Српска
12 ч0
Најновије
09
02
09
00
08
56
08
56
08
43
Тренутно на програму