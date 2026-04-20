Фонд Душа дјеце: Скоро хиљаду и по дјеце послато на лијечење у иностранство

Родитељи дјеце обољеле од ријетких болести знају да се многе животне битке воде далеко од очију јавности, у болницама и породичним домовима, и само они знају колико су тешке и сурове.
Управо на граници између неизвјесности и наде стоји Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству Душа дјеце, без којег многи не би ни имали шансу за оздрављење.
Фонд солидарности за дијагностику и лијечење дјеце у иностранству "Душа дјеце“, од свог оснивања 2017. године па до данас, на лијечење у иностранство послао је око хиљаду и по малишана. Огромна подршка обољелој дјеци и њиховим породицама настала је с циљем да више ниједан родитељ не тражи помоћ преко хуманитарних акција ишчекујући када ће довољно новца бити скупљено да спасе живот дјетету.
"Ми имамо рачуне отворене у комерцијалним банкама и сав новац који лијеже на рачуне смије се потрошити искључиво у сврхе лијечења и оно што је законом дефинисано за трошкове породице. Ниједан фенинг не смије да се потроши ни на шта друго. Средства која се троше на накнаду рада комисије, који су заиста минимални, и неки трошкови који припадају Фонду, типа поштанских трошкова и моја плата, планира ФЗО и пребацује на наш рачун", рекла је директор Фонда солидарности за дијагностику и лијечење дјеце у иностранству Душа дјеце Јасминка Вучковић.
Трошкови лијечења у иностранству су прескупи за скоро све родитеље обољеле дјеце. Родитељи истичу да је неопходно да сви грађани освијесте да улагањем у Фонд солидарности спасавамо живот једног дјетета из Републике Српске.
"Вјерујте, и ово што људи издвајају, грађани и институције Републике Српске, морају схватити једну ствар, да то што они дају 3, 4 или 5 КМ за Фонд солидарности, самим тим спасавају нечије дијете из Републике Српске", казао је отац дјетета које се лијечи у иностранству Владимир Веселиновић.
"Знам осјећај сваког родитеља када се било шта лоше каже за Фонд јер знам колико је нама значајан. Ја више немам бригу шта ћу ако се опет нешто лоше деси", казала је мајка дјетета које се лијечи у иностранству Мирела Бокан.
Не постоји тежа ситуација за родитеља него кад моли за помоћ за своје болесно дијете, а Фонд солидарности за дијагностику и лијечење дјеце у иностранству је ту бригу сваком родитељу скинуо са леђа. Важно је напоменути да дјеца која су у процесу лијечења неће прекинути лијечење док не заврше са терапијом, иако су навршила 18 година.
