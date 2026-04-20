Велике промјене за стране раднике у Хрватској: Ове услове ће морати да испуне

Ускоро на снагу ступа нови пропис Министарства унутрашњих послова Хрватске за стране раднике из трећих земаља, који ће добијати радну дозволу за рад у Хрватској уз доказ о свом здрављу, здравствену књижицу и статус вакцинације.
Правилник ће ступити на снагу од сљедеће седмице, а страни посјетиоци који нису вакцинисани према хрватском програму вакцинације мораће да се вакцинишу, пише Нови лист.
Република Српска
Дарко Младић: Генерал Младић је на самрти
Исто тако, послодавац ће морати да пружи доказ о адекватном смјештају и плати исти за радника, што ће се доказивати уговором о раду и обавезним уговором о закупу.
Тако ће страни радници, како је предвиђено новим прописима Министарства унутрашњих послова Хрватске који ће ступити на снагу до краја седмице, морати бити смјештени у стамбеним јединицама са најмање 14 квадратних метара по особи и шест квадратних метара за сваког додатног радника, што значи да ће у стану од 56 квадратних метара моћи да се смјести највише осам радника.
Мораће да има посебан тоалет, кухињу са исправним фрижидером и шпоретом, могућност вентилације простора, намјештај, висину плафона која омогућава несметано кретање и одвојен смјештај за мушкарце и жене, осим ако нису у сродству и породичним везама.
Бања Лука
Бањалучка игралишта представљају опасност за најмлађе
Ове одредбе нових прописа говоре о условима са којима се данас суочавају неки страни радници, збијени у просторе без основних хигијенских услова, у нехуманим животним условима.
У будућности ће бити дозвољено да закупнина за смјештај износи највише 30 одсто нето плате радника, уз обавезан уговор о закупу којим ће бити прецизирана цијена смјештаја и број људи у простору.
Какво је тренутно стање у вези са правима страних радника из трећих земаља говори чињеница да је до сада утврђено 10.765 случајева кршења Закона о странцима и наплаћено 1,2 милиона евра казни од несавијесних послодаваца, најчешће у грађевинарству, угоститељству и такси услугама.
Хроника
У близини градилишта пронађено тијело мушкарца
За непријављени рад, односно рад без пријаве на пензионо осигурање, послодавци су платили још 3,2 милиона евра казни.
Према подацима Министарства унутрашњих послова, тренутно 105.231 радник из трећих земаља има важеће радне дозволе у Хрватској, највише из Босне и Херцеговине (10.208), затим са Филипина (9.804), из Непала (8.429) и из Србије (7.473).
У првом кварталу ове године издато их је око 47.000, а њихов број је смањен за више од 23 процента у односу на претходне године, преноси б92.
