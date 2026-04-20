Незадовољство у Хрватској: Угоститељи најављују поскупљења, највећи трошак плате

Представљен је Нацрт приједлога Закона о угоститељској дјелатности. Биће у јавној расправи наредних мјесец дана. Постојећа регулатива до сада је имала девет измена и допуна; дошло је до низа промјена на тржишту пружања угоститељских и туристичких услуга.
О стању у угоститељству у свјетлу предстојеће сезоне говорио је у емисији Студио 4 Хрвоје Марган, предсједник Цеха угоститеља и туристичких дјелатника Хрватске занатске коморе.
Нагласио је да ће цијене у овој сезони бити исте као и лане. Како каже, евентуално могу расти за оне трошкове који буду у улазним факторима, а кључни улазни фактор је онај из продавница.
Сматра да све зависи од тога колико ће трговци подизати цијене. Колико буду дизали цијене, толико ће и угоститељи.
"Статистички је то између 3 и 5 одсто. Наиме, треба рећи да су и нама укупни приходи расли, али колеге из ХГК су урадиле анализу за 2024. годину, па затим и за 2025, гдје су нам номинално приходи расли између 12 и 15 одсто", рекао је за ХРТ.
Додаје да су расходовни трошкови порасли за више од 20 одсто. У укупном обрачуну, добит угоститеља је генерално пала испод 10 одсто, што значи да ће угоститељски сектор тешко инвестирати ако не буде пратио раст трошкова кроз цијене.
"Највећи трошак је трошак радне снаге који се удвостручио у посљедњих неколико година. Конобари који раде у цјелогодишњем туризму могу имати плату између 1.200 и 1.500 евра, а кувари између 1.500 и 2.000 евра"
Наглашава да ће, с обзиром на цијене и улазне трошкове, ове године плате евентуално расти за неколико процената, колико буду расле и цијене у угоститељским објектима.
(ХРТ)
