Словенија исписала историју: Прва роботска сјетва кукуруза у региону

19.04.2026 14:06

Фото: АТВ

У Помурју је, први пут у овом дијелу Европе, спроведена роботска сјетва кукуруза, гд‌је је аутономни пољопривредни робот, односно трактор без кабине, потпуно самостално сијао кукуруз.

Ово је једна од најистакнутијих презентација модерних технологија у пољопривреди, које указују на смјер развоја индустрије, рекао је за СТА Блаж Гермшек из Пољопривредног института Словеније.

Робот, вриједан више од 300.000 евра, према његовим ријечима, нешто је спорији од класичног трактора, али знатно прецизнији и може радити континуирано, 24 сата дневно.

Како је Гермшек додао на догађају Фарма будућности 2026., који су у Моравским Топлицама организирали Пољопривредни и шумарски институт Мурска Собота и Агрифоод – Дигитал Innovation Хуб, кључна предност роботизације је већа прецизност производње и ослобађање људи од посла који не желе радити.

Додао је да такве технологије такођер повећавају атрактивност пољопривреде за младе људе, јер индустрија постаје високотехнолошка и све више повезана с кориштењем дигиталних уређаја.

Представница Министарства пољопривреде Маша Керстеин истакла је да модерне технологије омогућују стварање политика темељених на подацима, а не само на компромисима. Према њеним ријечима, дигитализација отвара могућност бржег, точнијег и одрживијег развоја пољопривредних господарстава те бољег одговора на изазове модерног времена.

На догађају је представљен и низ других напредних рјешења, од дронова до система за самостално управљање, који, заједно с роботизацијом, указују на прелазак пољопривреде у дигиталну, податковно подржану и технолошки интензивну индустрију, преноси Индикатор.

