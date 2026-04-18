Трагедија у Славонском Броду: Воз ударио двије жене, погинуле на мјесту!

Аутор:АТВ
Коментари:0
Двије женске особе погинуле су када их је у Славонском Броду ударио воз, саопштила је бродско посавска Полицијска управа.
Оперативно-комуникациони центар Полицијске управе бродско-посавске синоћ у 21.50 добио је дојаву да је у близини Улице Драгутина Рачког, на пружном прелазу воз налетио на двије женске особе, које су том приликом смртно страдале.
Полиција спроводи увиђај којим ће бити утврђене чињенице и околности о том догађају, наводи се у саопштењу, а преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
10 ч0
Регион
16 ч0
Регион
19 ч0
Регион
20 ч0
Најновије
Најчитаније
08
59
08
55
08
51
08
46
08
43
Тренутно на програму