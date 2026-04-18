Трагедија у Славонском Броду: Воз ударио двије жене, погинуле на мјесту!

АТВ
18.04.2026 08:43

Двије женске особе погинуле су када их је у Славонском Броду ударио воз, саопштила је бродско посавска Полицијска управа.

Оперативно-комуникациони центар Полицијске управе бродско-посавске синоћ у 21.50 добио је дојаву да је у близини Улице Драгутина Рачког, на пружном прелазу воз налетио на двије женске особе, које су том приликом смртно страдале.

Полиција спроводи увиђај којим ће бити утврђене чињенице и околности о том догађају, наводи се у саопштењу, а преноси Срна.

