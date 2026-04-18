Сутра Дан жалости у Српској

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Републици Српској сутра је Дан жалости поводом сјећања на жртве усташког злочина геноцида у концентрационом логору Јасеновац и његовом највећем стратишту Доњој Градини у НДХ од 1941. до 1945. године.
Одлуку о томе донијела је раније Влада Републике Српске на телефонској сједници.
Ове године навршава се 81 година од пробоја посљедње групе јасеновачких логораша и затварања злогласног Концентрационог логора Јасеновац.
Пробој посљедње групе логораша извршен је 22. априла 1945. године с циљем да се цијелом свијету исприча страшна истина о звјерствима која су вршена над заточеницима у систему концентрационог логора Јасеновац и његовом највећем стратишту Доњој Градини.
Концентрациони логор Јасеновац основан је августа 1941. године и чинило га је пет логора.
Село Доња Градина прикључено је систему логора. Скелом преко ријеке Саве усташе су превозиле логораше на ликвидацију у Доњу Градину.
О томе данас свједоче масовне гробнице у Доњој Градини - 105 гробних поља.
Према подацима Спомен-подручја Доња Градина, у злогласном логору Јасеновац током Другог свјетског рата страдало је 700.000 жртава усташког злочина, међу којима 500.000 Срба, 40.000 Рома, 33.000 Јевреја, 127.000 антифашиста. У Јасеновцу је страдало 20.000 дјеце, преноси Срна
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
11 ч0
Република Српска
12 ч0
Република Српска
13 ч8
Република Српска
13 ч0
Најновије
Најчитаније
08
59
08
55
08
51
08
46
08
43
Тренутно на програму