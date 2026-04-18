Сутра Дан жалости у Српској

АТВ
18.04.2026 08:22

Дан жалости у Републици Српској, заставе на пола копља
У Републици Српској сутра је Дан жалости поводом сјећања на жртве усташког злочина геноцида у концентрационом логору Јасеновац и његовом највећем стратишту Доњој Градини у НДХ од 1941. до 1945. године.

Одлуку о томе донијела је раније Влада Републике Српске на телефонској сједници.

Ове године навршава се 81 година од пробоја посљедње групе јасеновачких логораша и затварања злогласног Концентрационог логора Јасеновац.

Пробој посљедње групе логораша извршен је 22. априла 1945. године с циљем да се цијелом свијету исприча страшна истина о звјерствима која су вршена над заточеницима у систему концентрационог логора Јасеновац и његовом највећем стратишту Доњој Градини.

Концентрациони логор Јасеновац основан је августа 1941. године и чинило га је пет логора.

Село Доња Градина прикључено је систему логора. Скелом преко ријеке Саве усташе су превозиле логораше на ликвидацију у Доњу Градину.

О томе данас свједоче масовне гробнице у Доњој Градини - 105 гробних поља.

Према подацима Спомен-подручја Доња Градина, у злогласном логору Јасеновац током Другог свјетског рата страдало је 700.000 жртава усташког злочина, међу којима 500.000 Срба, 40.000 Рома, 33.000 Јевреја, 127.000 антифашиста. У Јасеновцу је страдало 20.000 д‌јеце, преноси Срна

