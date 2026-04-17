Потписан уговор о гасоводу, највећи у историји Републике Српске

Потписан је оквирни споразум о пројектовању и изградњи магистралног гасовода Шепак-Нови Град, дужине око 500 километара који пролази кроз осамнаест општина Републике Српске и вриједности је преко милијарду и 29 милиона конвертибилних марака.
Цијели износ се финансира из буџета Републике Српске, нагласио је директор предузећа „Сарајево-гас“
"Признаће се да нема пуно држава у региону које могу саме да финансирају овакав пројекат, друга специфичност овог пројеката јесте што је Влада РС преузела на себе и обавезе локалних заједница на улазу у 18 градова и општина биће изграђене гасне станице, потискивачке станице, отпремивачке станице које ће створити комплетну инфраструктуру за гасификацију свих градова и општина", рекао је Недељко Елек, директор предузећа „Сарајево-гас“ Источно Сарајево.
"У овај пројекат веома захтјеван и комплексан, уложићемо своје знање, огромно искуство свих чланова конзорцијума и најмодерније капацитете", рекао је Милош Петровић, фирма „Конвар“ Београд.
Ово је највећи инфраструктурни пројекат који је почела и који ће завршити Република Српска, завршетак радова можемо очекивати за максимално четири године, јасан је министар.
"Република Српска треба да енергетски развија на модеран начин да буде енергетски компатибилна државама у нашем окружењу које већ имају изграђене магистралне и гасне системе и употребу гаса у широкој примјени, РС на овај начин завршетком овог пројекта стиче услове да ће имати гас као енергент који ће бити доступан огромном дијелу Републике Српске", рекао је Петар Ђокић, министар енергетике и рударства Републике Српске.
Тим пројектом планира се производња електричне енергије, а гас као енергент важан је за привреду и домаћинства. Влада Српске буџетским средствима обезбједиће изградњу гасовода.
"Република Српска показује једну одлучност у овако тешким и изазовним временима имамо инвестиције које прате и аутопутеве. Оно што ме посебно радује у овом пројекту јесте начин и транспарентност јавних набавки за извођење ових радова, поготово ме радује банкарска гаранција која је дата од стане извођача у оваквом износу и чињеница да ми располажемо са домаћим ресурсима који могу да изнесу овакву инвестицију", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Уговор су потписали директор предузећа „Сарајево-гас“ из Источног Сарајева и „Конвар“ из Београда, која је носилац конзорцијума.
