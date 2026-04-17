Хероина Јелена Бухач Радојчић говорила о потресним успоменама из Јасеновца

Аутор:Бојан Носовић
Коментари:0
Јелена Бухач Радојчић је преживјела хероина и свједок голготе злогласног логора Јасеновац. Њено приповиједање значило је да болна истина изађе на видјело, а истина је таква да је постојао систем који је имао за циљ да избрише Српски народ.
Није избрисан ни народ а ни истина зато је Јелену одликовао предсједник Српске. Захвална је.
"Успомене си ми најтеже, отац, браћа, мајка, сусрети, раздвајање, туга, дјетињство које нисам проживјела. То ми најтеже пада", каже Јелена Бухач Радојчић
Република Српска додјелом одликовања исказује поштовање према жртвама, свједоцима истине и свима који чувају сјећање на њих, казао је предсједник Каран. Он је рекао да је над српским народом у НДХ почињен геноцид и да то није ствар тумачења, нити политичког става већ историјска чињеница
"Ова сјећања и ове истине из другог свјетског рата су она наша искуства на бази којих је и настала Република Српска. Ми смо потпуно свјесни да нам се то више никада не би смјело догодити да је морамо држати и очувати зато смо и створили нашу Републику Српску", рекао је Синиша Каран, Предсједник Републике Српске.
Посљедњи свједок тако се зове филм који је данас приказан, говори о јасеновачким голготама и јелином животу.
"Највише хвала нашој Јели, која је остала да нам свједочи да нам се ово никада не понови", рекао је Недељко Лајшић, режисер филма.
"Кроз један живот који свједочи о истини а видимо још 800.000 прича које не могу да свједоче о истини који су најсуровији и прљави начин побијени", рекао је Ненад Стевандић предсједник Народне скупштине Републике Српске.
"Овај филм има широки друштвени значај, културолошки, историјски, образовни значај и њега треба да гледају све наше генерације", каже Синиша Каран, Предсједник Републике Српске.
А све генерације су одгледале и филм Дара из Јасеновца, чији је сценарио настао баш по животу и причама Јелене Бухач Радојичић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
3 ч8
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч1
Најновије
Најчитаније
20
18
20
15
20
12
20
10
20
05
Тренутно на програму