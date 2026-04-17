Јехуда Каплун долази у Доњу Градину

Изасланик предсједника САД Доналда Трампа за борбу против антисемитизма Јехуда Каплун учествовао је у Београду на панелу о Јасеновцу и захвалан сам јеврејској заједници у Србији што је организовао један важан догађај, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик, након што је присуствовао комеморативно-едукативном скупу о Јасеновцу.
"Ово је допринос потпуној интернационализацији догађаја. Каплун ће боравити за два дана у Доњој Градини и имаће говор. Заједно ћемо поново наставити да разговарамо о тим стварима", навео је Додик.
Додик је рекао да Каплун има специјални задатак који се односи на то да препозна свако мјесто где се појави антисемитизам.
"Како је дивно рекао у својом говору, на мети је прво јеврејски народ, али се то никада није тако завршавало и онда долазе и други народи. То смо ми и доживјели у Другом свјетском врату", истакао је Додик.
Додик на наглсио да је ово веома важнан догађај.
"И важна посјета. Захвалан сам свим људима који су учествовали", нагласио је Додик.
Подсјећамо, Каплун је раније изјавио да је прије седам дана био у Овалном кабинету у Вашингтону.
"Разговарао сам са предсједником Трампом и секретаром Рубијом о мом доласку овдје", истакао је Каплун, преноси РТРС
